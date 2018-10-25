Spil Dağı'na kar yağdı

Cemil SEVAL/ MANİSA, (DHA)- MANİSA\'daki Spil Dağı\'nın yüksek kesimlerine kar yağdı. Spil Dağı Milli Parkı\'nda bulunan 1517 metre yükseklikteki at alanı, beyaza büründü.

Hava sıcaklıklarındaki değişiklikle birlikte Manisa\'daki Spil Dağı Milli Parkı\'na mevsimin ilk karı yağdı. Zirvede kar kalınlığı, bazı noktalarda 5 santimetreyi buldu, dağın etekleri de beyaza büründü. Beyazla buluşan Spil Dağı Milli Parkı\'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Ekim ayında mevsimin ilk kar manzarasını gören Manisalılar, bu görüntüyü fotoğrafladı.

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