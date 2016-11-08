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Deutsche Welle

SPD'nin İncirlik ısrarı

Alman Sosyal Demokrat Parti, Alman birliğinin İncirlik’teki görev süresinin uzatılması ile birlikte ek bir bildirinin de çıkarılması için diretiyor. Ek bildiri, İncirlik’e alternatif üslerin belirlenmesini de içeriyor.

08 Kasım 2016 16:13

Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grubu, Alman birliğinin İncirlik’teki görev süresinin uzatılması ile birlikte ek bir bildirinin de çıkarılması için diretiyor. SPD’nin Savunma Politikaları Sözcüsü Rainer Arnold’un pazartesi akşamı Mitteldeutschen Zeitung’a verdiği demece göre, bu ek bildiri İncirlik’e alternatif üslerin belirlenmesini içeriyor. Bunun yansı sıra ek bildiri, İncirlik Üssü’ndeki gerekli inşaat koşullarının ve federal milletvekillerinin Alman askerlerini ziyaret edebilmesinin İncirlik görevinin koşulu olarak yer almasını öngörüyor.

Sosyal Demokrat Parti, Hristiyan Birlik partilerinin (CDU/CSU) Federal Meclis Grubu ile salı günü konuya ilişkin görüşmelerin yapılacağını duyurdu. İncilik misyonunun uzatılması ise perşembe günü Federal Meclis’in onayına sunulacak.

İncirlik Üssü’nde IŞİD’e karşı verilen uluslararası mücadeleye destek için yaklaşık 250 Alman askeri görev yapıyor. Alman birliği 6 adet Tornado tipi keşif uçağı ve bir yakıt ikmal uçağı ile müttefiklere destek sağlıyor.

Federal Meclis'in 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren kararı üzerine Türkiye, Alman milletvekillerinin İncirlik üssünü ziyaret etmesine uzun bir süre izin vermemişti. Türk hükümeti ayrıca İncilik’te görev yapan Alman askerleri için talep edilen inşaat taleplerine yeşil ışık yakmamıştı. Almanya Türkiye'de bulunan personeli için İncirlik'e yatırım yapmayı planlıyordu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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