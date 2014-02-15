SPD’de istifa yok



SPD Genel Başkanı ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Sigmar Gabriel, Edathy skandalından dolayı partiden hiç kimsenin kişisel olarak sonuç çıkartmayacağını belirterek, ne kendisinin, ne Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in, ne de SPD Meclis Grup Başkanı Thomas Oppermann'ın Edathy'ye kendisi hakkında bir soruşturma başlatıldığı bilgisini aktardığını söyledi. Bu konuda kendinden gayet emin olduğunu vurgulayan Gabriel, dönemin içişleri bakanı Hans-Peter Friedrich'in aktardığı Edathy'nin adının uluslararası bir soruşturmada geçtiği bilgisini yalnızca Steinmeier ve Oppermann'la paylaştığını ifade etti.

“Bild” gazetesine açıklama yapan Gabriel, “Sayın Edathy o dönemde çok beğenilen bir politikacıydı. Bugün konuyu şöyle görmek gerekir: Friedrich, bilgileri kendisine saklamış olsaydı, Edathy bugün hükümette çok daha yüksek bir pozisyona gelmiş olabilirdi” dedi.

Sebastian Edtahy'ye yönelik olarak soruşturma yürütüldüğü konusunda aralarında Genel Başkan Sigmar Gabriel'in de bulunduğu SPD'nin üst düzey yetkililerini bilgilendirdiğinin iddia edilmesi üzerine dönemin içişleri bakanı, yeni hükümetin tarım bakanı Hans-Peter Friedrich istifa etmişti. Hırstiyan Sosyal Birlik Genel Başkanı Horst Seehofer, “Şu anda SPD yönetimine ve onların çelişkili tutumuna ilişkin sorular akla geliyor” diyerek, skandalın faturasının CSU'lu bir politikacıya çıkmış olmasını eleştirdi.

Hannover Başsavcılığı, SPD eski milletvekili ve Federal Meclis NSU cinayetlerini araştırma komisyonu eski başkanı Sebastian Edathy hakkında ‘yasal sınırlar çerçevesinde' çocuk pornosu konusunda soruşturma yürütüyor. Edathy'nin 2005-2010 yılları arasında Kanada'dan yaşları 9 ila 13 arasında değişen erkek çocuklarının çıplak olarak görüldüğü fotoğraflar ve videolar sipariş ettiği öne sürülüyor. Edtahy'nin evi ile ofisine yapılan baskında ele geçirilen materyallerin incelemesinin sürdüğü, şimdilik suç teşkil eden bir unsura rastlanmadığı ifade edildi.