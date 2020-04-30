Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'ten Ali Erbaş'a: Cinsellikle ilgili mevzular bu kadar hayatının odağına yerleşmişse, Allah yardımcısı olsun!

Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, dünyada ve Türkiye'de pek çok sorun varken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ramazan ayının ilk cuma hutbesinde insanların cinsel tercihlerinden söz ettiğini belirterek, "Dünyada, ülkemizde iki aydır, yüzlerce bilim adamı çıkmış virüsün ne olduğunu, nasıl yayıldığını, nasıl hasta ettiğini, nasıl tedavi edildiğini anlatıyor. O kalkmış virüsleri, virüslerin neden olduğu hastalıkları zinaya, cinsel tercihlere bağlıyor. Cinsellikle ilgili mevzular hayatının bu kadar odağına yerleşmişse, her musibeti oraya bağlıyorsa işi gerçekten zor. Allah yardımcısı olsun!" ifadelerini kullandı.

Deniz Zeyrek, iyi bir din adamının 'günah' gördüğü her durumu ve eylemin cezasının o günahı işleyene kesileceğini bilmesini beklediğini ifade ederek, "İyi bir din adamının, bırakın böyle bir cümleyi kurmayı, duyduğunda şiddetle karşı çıkması gerekmez mi?" diye yazdı.

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