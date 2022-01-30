Sözcü yazarı Arı: Yarım simit devri başladı

Sözcü gazetesi yazarı Yücel Arı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1993'te yaptığı çay-simit hesabına atıfta bulunarak "AKP iktidar olduğunda 20 kuruştu simit, 2011'de 1 lira oldu! Sonra zaten kimse tutamadı onu… 1.25, 1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.50, 3 oldu… Geçen yılın son günlerinde 3.5 lira oldu mübarek! 3.5 olunca Türk zekası sayesinde yarım simit devri başladı!" dedi.

"2002'den 2021'e ‘neredeeen nereye' gelerek üzerindeki susam tanesi kadar, 175 kat arttı simit fiyatı" diyen Arı, şöyle devam etti:

"Artık ‘çay-simit fiyatı ile asgari ücret hesabı' yapmıyor, ‘yok öyle 25 kuruşa bir simit' demiyor Erdoğan..

Demeye kalksa, hangi fiyata göre yapacak garibim hesabı?

3.5 liraya satılan simit, simitçileri kurtarmıyor artık…

Ankara'da 4 lira oldu bile… Çok yakında memleketin tamamında 5 lira olacakmış!

Cumhurbaşkanı'nın yapamadığı hesabı, herhangi bir şeyin başı olmadığımız için biz yapabiliriz.

AKP 2002'de iktidara geldiğinde ortalama memur maaşı 531 liraymış ve bu para ile 2 bin 655 simit alınıyormuş. Bugün ortalama memur maaşı 6 bin 854 lira. Tamamı ile 1958 simit alınıyor.

Fakat dur, daha bu iyi hesap!

Aynı memur Ankara'da 4 liralık simitlerden 1713 adet alabiliyor şimdi. Bu yazıyı yazarken belki 5 lira oldu simit. İşte o zaman memurun maaşı ancak 1370 simide yetecek!"

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