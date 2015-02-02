Sözcü gazetesinin Twitter hesabı hacklendi

Sözcü gazetesinin 537 bin takipçili Twitter hesabı Kürt hackerlar tarafından ele geçirildi.

T.A.K Hack Tim adlı grup, gazetenin Twitter hesabını hackleyerek Kobanê’yle ilgili zafer mesajları paylaştı.



“Kobane Düştü Düşecek Diyen Alçaklar KOBANE DİMDİK AYAKTA DURUYOR! VE HER ZAMAN DA ÖYLE KALACAK!” tweet’ini yazan hacker grubu Kürdistan Marşı’nın yanısıra PKK ve YPG’ye destek mesajları yazdılar.

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafıyla birlikte “Şerefli bir Ölüm Yaşamın en güzel İfadesidir. BAŞKAN APO” ifadelerini de kullanan hackerlar, gazetenin hesabını hack'lemediklerini, 'özgürleştirdiklerini‘ savundular.

Kürdistan Şehidleri'ni Saygı ve Minnetle Anıyoruz! Şehid Namirin Şehid Namirin Şehid Namirin. @TakHackTim pic.twitter.com/rlJ1Si3bO8 — Sözcü (@gazetesozcu) 2 Şubat 2015

EY REQİP - KÜRDİSTAN ULUSAL MARŞI https://t.co/8vS128Vwpg — Sözcü (@gazetesozcu) 2 Şubat 2015

PKK sonu gelmemiş bir roman, bir şiir bir turku Gün ışığına çıkan çiçektir, yaşama duruştur doğanın renge renkliğine+ pic.twitter.com/gqjp3kPsTw — Sözcü (@gazetesozcu) 2 Şubat 2015

açılışıdır, Bütün yaşam damarlarına kan verilmesidir. Yaşama yürüyen kanın partisidir.Diriliş için doğasında bir şey+ pic.twitter.com/a7LYdLsUB8 — Sözcü (@gazetesozcu) 2 Şubat 2015

varsa onun yeşillenmeye, çiçekleşmeye açma girişimidir. Teyrenbazên Azadiya Kurdistan @TakHackTim pic.twitter.com/6SRRH06aFJ — Sözcü (@gazetesozcu) 2 Şubat 2015

Şerefli bir Ölüm Yaşamın en güzel İfadesidir. BAŞKAN APO pic.twitter.com/zgdfdJpXA9 — Sözcü (@gazetesozcu) 2 Şubat 2015