Sözcü gazetesinin Twitter hesabı hacklendi

Sözcü gazetesinin 537 bin takipçili Twitter hesabı Kürt hackerlar tarafından ele geçirildi.
T.A.K Hack Tim adlı grup, gazetenin Twitter hesabını hackleyerek Kobanê’yle ilgili zafer mesajları paylaştı.
“Kobane Düştü Düşecek Diyen Alçaklar KOBANE DİMDİK AYAKTA DURUYOR! VE HER ZAMAN DA ÖYLE KALACAK!” tweet’ini yazan hacker grubu Kürdistan Marşı’nın yanısıra PKK ve YPG’ye destek mesajları yazdılar.
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğrafıyla birlikte “Şerefli bir Ölüm Yaşamın en güzel İfadesidir. BAŞKAN APO” ifadelerini de kullanan hackerlar, gazetenin hesabını hack'lemediklerini, 'özgürleştirdiklerini‘ savundular.