T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Sözcü gazetesine operasyon

Sözcü gazetesinin aralarında imtiyaz sahibi Burak Akbay'ın da bulunduğu dört çalışanı hakkında 'FETÖ adına suç işlemek' suçlamasından gözaltı ve arama kararı çıkarıldığı bildirildi. Gazetenin internetten sorumlu müdürü Mediha Olgun gözaltına alındı.

29 Nisan 2018 20:30

Sözcü Gazetesi sahibinin de aralarında bulunduğu gazetenin dört çalışanı hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşleri Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı alındığını aktardı.

AA, soruşturmanın 'FETÖ'ye (Fethullah Gülen Terör Örgütü) üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan' suçlamalarından başlatıldığını duyurdu.

İnternetten sorumlu müdür Mediha Olgun gözaltına alındı, gazetenin sahibi Akbay'ın da ülke dışında olduğu bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan gazetenin avukatlarından İsmail Yılmaz ise dört çalışan hakkında gözaltı kararı olmadığını yalnızca arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.

Polis ekipleri dört çalışanın adresinde arama yaptı.

Yılmaz, aramada Akbay'ın tablet bilgisayarına el konulduğunu, Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapılmadan evden ayrıldıklarını, Ulu'nun evinde de aramanın devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, Mediha Olgun'un gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini ifade etti.

Gazetenin avukatı Celal Ülgen Sözcü'nün internet sitesindeki açıklamasında "Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın şu anda Sarıyer'deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SözcüBurak AkbayGazeteninMediha OlgunGazetesiAnadolu AjansıCumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları BürosuMediha Olgun MaliMüdürü Yonca KaleliGökmen UluAAGülen TerörCumhuriyeti HükümetineAkbayHaber Ajansı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24