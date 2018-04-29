Sözcü gazetesine operasyon

Sözcü Gazetesi sahibinin de aralarında bulunduğu gazetenin dört çalışanı hakkında gözaltı ve arama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı (AA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında gazetenin imtiyaz sahibi Burak Akbay, internet sorumlu müdürü Mediha Olgun, Mali İşleri Müdürü Yonca Kaleli ve muhabir Gökmen Ulu hakkında gözaltı kararı alındığını aktardı.

AA, soruşturmanın 'FETÖ'ye (Fethullah Gülen Terör Örgütü) üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' ve 'Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan' suçlamalarından başlatıldığını duyurdu.

İnternetten sorumlu müdür Mediha Olgun gözaltına alındı, gazetenin sahibi Akbay'ın da ülke dışında olduğu bildirildi.

Doğan Haber Ajansı'na (DHA) konuşan gazetenin avukatlarından İsmail Yılmaz ise dört çalışan hakkında gözaltı kararı olmadığını yalnızca arama ve el koyma kararı bulunduğunu söyledi.

Polis ekipleri dört çalışanın adresinde arama yaptı.

Yılmaz, aramada Akbay'ın tablet bilgisayarına el konulduğunu, Kaleli'nin evinde arama yapan polislerin gözaltı işlemi yapılmadan evden ayrıldıklarını, Ulu'nun evinde de aramanın devam ettiğini söyledi.

Yılmaz, Mediha Olgun'un gözaltı kararı olmadığı halde polis tarafından gözaltına alındığını, bu gözaltı işleminin başka soruşturma kapsamında olabileceğini ifade etti.

Gazetenin avukatı Celal Ülgen Sözcü'nün internet sitesindeki açıklamasında "Sözcü gazetesi sahibi Burak Akbay'ın şu anda Sarıyer'deki evindeyim. Sabah yedi buçuktan itibaren arama ve el koyma kararı var. Güvenlik şubeden polisler evde arama yaptı. Şu anda araç aramasına geçiyorlar" dedi.