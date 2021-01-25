Soylu döneminde terfi ettirilen emniyet görevlisi Dikmen FETÖ borsası iddialarının merkezindeydi; açığa alındı 

T24 ANKARA

İzmir’deki FETÖ borsası iddiaları çerçevesinde organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle aranan Serkan Kurtuluş’la görüşmesine ait ses kayıtları ortaya çıkan polis müdürü Kudret Dikmen, açığa alındı. Dikmen, 1. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nda polis başmüfettişi olarak görev yapıyordu.

T24’ün aldığı bilgiye göre, İzmir’de bazı siyasetçi, adliye ve polis müdürlerinin adının geçtiği FETÖ borsası iddialarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme yaşandı.

İddiaların merkezindeki isimler arasında yer alan ve iddiaların yaşandığı dönemde İzmir Emniyeti İstihbarat Şubesi Müdürü olan Kudret Dikmen, Emniyet Genel Müdürlüğü’nce açığa alındı.

İzmir’de devam eden FETÖ borsası yargılaması çerçevesinde Gürcistan’dan Arjantin’e kaçan, FBI tarafından yakalatılarak tutuklanan İzmirli organize suç örgütü lideri Serkan Kurtuluş’la telefon görüşmelerinin ses kayıtları ortaya çıkan Dikmen, yaşanan süreçle ilgili eski AKP milletvekili ve halen Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nükhet Hotar’ı işaret etmişti. ,

İzmir Emniyeti İstihbarat Müdürü olarak görev yaptığı dönemde kentte yaşanan ve henüz kamuoyuna yansımayan pek çok olayla ilgili bilgisi olan Dikmen, Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanı olmasıyla birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda “başkan yardımcısı” olarak görevlendirilmişti.

Dikmen, İstihbarat Dairesi Başkanlığı’ndaki görevi sırasında İzmir’deki FETÖ Borsası iddiaları çerçevesinde başlatılan adli ve idari soruşturmalarda “şüpheli” olarak yer aldı. Bu süreçte aktif görevine devam eden Dikmen, hakkında adli ve idari soruşturmalar yürümesine karşın Nisan 2018’de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ettirildi.

Dikmen, terfi etmesinden itibaren EGM Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrosunda Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı.

Dikmen, ses kayıtlarının ortaya çıkmasıyla birlikte başlatılan yeni soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde görevden el çektirildi.

Hakkında adli ve idari soruşturmalar olmasına karşın uzunca bir süre görevine devam eden Dikmen hakkında “korunma” iddiaları gündeme gelmişti.

Dikmen’in açığa alınmasıyla birlikte, İzmir’de yaşayan ve saldırıya uğrayan gazeteci Süleyman Gençel, sosyal medya hesabından gelişmeyi kamuoyuna duyurdu.