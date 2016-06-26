Soygunda RAF şüphesi



Alman Bild gazetesinin haberine göre soygun, Braunschweig kenti yakınlarındaki Cremlingen'de meydana geldi. Zırhlı bir para nakil aracı, Dänisches Bettenlager mobilyacılık zincirine ait mağazadaki günlük hasılatı almak için park etti. Şoföre refakat eden kişi nakil aracından indiği sırada Opel Corsa marka bir otomobil, araca arkadan çarptı. Ön taraftan da gümüş renkli bir Ford Kombi, nakil aracının önünü kesti. Yüzü maskeli bir kadın ve adam araçlardan inerek şoförü bir tanksavar silahı ve otomatik silahla tehdit etti. Şahısların araca ve havaya ateş açması üzerine şoför kapıyı açmak zorunda kaldı ve şahıslar miktarı bilinmeyen bir paraya el koydu.

Bu sırada yüzü maskeli üçüncü bir şahıs, mobilya mağazasına girerek mağazayı soydu. Görgü tanıklarına göre şahıs, para talebinde ciddi olduğunu belirtmek için mağazanın içinde havaya doğru ateş açtı. Üçlü, soygunun ardından Ford marka araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Para nakil aracında bulunan sürücü ve yolcunun hafif yaralandığı belirtiliyor. Polis soyguncuları yakalamak için olay sonrasında helikopterle operasyon başlattı.

RAF soygunlarına benziyor

Alman Bild gazetesinin haberine göre soruşturma makamları soyguncuların eski RAF üyeleri Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg ve Daniela Klette olduğu üzerinde duruyor. Bir polis sözcüsü, soygunun düzenleniş biçiminin RAF üyelerinin daha önce yaptığı soygunlarla benzerlikler taşıdığını söyledi.

Haziran ayı başında Aşağı Saksonya Eyaleti Emniyet Teşkilatı ve olayı soruşturan Verden Savcılığı izlerini kaybettiren Staub, Garweg ve Klette'nin 2011 yılından beri en az 8 soygun gerçekleştirdiği yönünde bir şüphe olduğunu açıklamıştı. Bu soygunlardan 7'si Aşağı Saksonya eyaleti sınırları içinde gerçekleşti. Soygunlarda elde edilen para miktarının 400 bin euroyu bulduğu tahmin ediliyor.

Üçlü, 27 Mart 1993 tarihinde Weiterstadt Cezaevi'ne patlayıcıyla düzenleyen saldırı sebebiyle de aranıyor. O dönem henüz açılmamış olan cezaevine yönelik saldırı, RAF'in bilinen son saldırısı olarak kayıtlara geçmişti. Alman Kızıl Ordu Fraksiyonu 1998 yılında dağıldığını açıklamıştı.