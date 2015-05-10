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Dünya
Deutsche Welle

Sovyet askerleri Berlin’de anıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de dün binlerce kişi İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerini andı.

10 Mayıs 2015 16:27


İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 70'inci yıldönümünde yaklaşık 10 bin kişi Berlin-Treptow'daki Sovyet Anıtı'nda bir araya geldi. Anma törenine Ruslar ve Rus kökenli Almanlar gösteriye büyük katılım gösterdi. Gösteri sırasında savaşta hayatını kaybedenlerin fotoğrafları, Sovyetler Birliği ve Rusya bayrakları taşındı.

Rus milliyetçi rock klübü “Gece Kurtları” da gösteriye katıldı. Polisin verdiği bilgilere göre klüp üyeleri daha sonra Tiergarten'daki Sovyet anıtını da ziyaret etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 70'inci yıldönümü sebebiyle bugün Rusya'ya gitti. Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile birlikte Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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