Amerika'da "Real Housewives" adıyla yayınlanan program Türkiye’ye uyarlanıyor. Hürriyet yazarı İzzet Çapa’nın aktarımına göre, cemiyet dünyasının önde gelen kadınları 24 saat peşlerinden ayrılmayacak kameralar sayesinde evde alışverişte, kuaförde takip edilebilecek.

İzzet Çapa’nın Hürriyet’te yayımlanan (16 Ağustos 2015) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sosyetik BBG evi başlıyor!

Bazılarınızın içinden "İzzet bırak bu bayat haberleri, programın tanıtımı zaten ekranlarda dönüyor" dediğini duyar gibiyim. Hanımlar beyler; Star ekranlarında başlayacak olan "Big Brother Türkiye"den bahsetmiyorum...

Ben henüz kanalı belli olmayan, yine BBG evi formatlı bambaşka bir yarışmanın haberini veriyorum.

Orijinali Amerika'da reytingleri altüst eden "Real Housewives" (Gerçek Ev Kadınları).

Yarışmacılar bu kez cemiyet sayfalarından aşina olduğumuz sosyetik hanımlar.

24 saat peşlerinden ayrılmayacak kameralar eşliğinde evde alışverişte, manikürde pedikürde kısacası yatak odası hariç her yerde takip edilecekler.

Tabii egoları bu kadar tavan yapmış sosyoelit hanımlarımızı bir çatı altında toplamak olanaksız olduğu için kendi evlerinde boy gösterecekler.

Kabarmış saçları, silikonla şişirilmiş dudakları, spor salonunda biçimlendirilmiş vücutları, botokstan hareket etmeyen kaşları ve estetik yüzünden ifadesini kaybetmiş suratlarıyla bakalım seyirciden ne kadar reyting alabilecekler...

Valla ben de merakla bekliyorum.”