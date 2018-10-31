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Sosyal medyada tanışıp, aşık oldular

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde yaşayan 104 santimetre boyundaki Melahat Yıldız (27) ile sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 4 santimetre uzun Çorumlu Macit Demiralay (28) önümüzdeki günlerde yapılacak düğünle dünyaevine girecek

31 Ekim 2018 19:08

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN\'ın Erciş ilçesinde yaşayan 104 santimetre boyundaki Melahat Yıldız (27) ile sosyal medyadan tanıştığı kendisinden 4 santimetre uzun Çorumlu Macit Demiralay (28) önümüzdeki günlerde yapılacak düğünle dünyaevine girecek. Çift, yaklaşan düğünün heyecanını yaşıyor..
Erciş ilçesindeki Cumhuriyet Konukevi\'nde çalışan Melahat Yıldız, kendi boyuna uygun Çorumlu Macit Demiralay ile sosyal medya üzerinde tanıştı. Bir süre birbirleriyle sohbet eden Yıldız ve Demiralay, daha sonra birbirerine aşık olup evlenmeye karar verdi. Nişanlı çift, gelecek ay Erciş ilçesinde yapılacak olan düğün törenine hazırlık yapıyor. Çift, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu\'nu da düğünlerine davet etti. 

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