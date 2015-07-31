Soruşturma durduruldu



Frankfurter Allgemeinen Zeitung'un haberine göre Almanya'da iç istihbarat örgütü Anayasa'yı Koruma Teşkilatı'nın gizli belgelerini yayınladıkları gerekçesiyle 2 gazeteci hakkında vatana ihanet suçlamasıyla başlatılan soruşturma şimdilik kaydıyla durduruldu. Gazete, Federal Başsavcı Harald Range'nin soruşturmayı şimdilik durdurma ve konuyla ilgili hazırlanacak raporu bekleme kararı aldığı bilgisine yer verdi.

Söz konusu soruşturma Sosyal Demokrat Parti, Sol Parti, Yeşiller ve Korsanlar Partisi bünyesindeki politikacıların yoğun eleştirilerine neden olmuştu.

Netzpolitik.org haber sitesi, iç istihbarat örgütü Anayasayı Koruma Dairesi'nin (BfV) interneti gözetleme faaliyetlerini artırmayı planladığına dair bir haberi iki bölüm halinde yayınlamış, haberde gizli belgelerden alıntılar da yapmıştı.

Anayasayı Koruma Teşkilatı bunun üzerine Federal Savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Federal Savcılık haberi yazan André Meister ve sitenin sorumlu yazı işleri müdürü Markus Beckedahl hakkında vatana ihanet suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.