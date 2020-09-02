Sörloth adım adım Leipzig'e ilerliyor

Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in, Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katma konusunda sona yaklaştığı iddia edildi.

Bild'in haberine göre, RB Leipzig teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Norveçli yıldızla görüştüğü ve Sörloth'u Alman ekibine gitmeye ikna ettiği belirtildi.

Leipzig, Trabzonspor'a ise 17 milyon Euro + 3 milyon Euro bonus şeklinde teklif yaparken bordo-mavililer rakamı 20 milyon Euro'nun üzerine çekmek istiyor.

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Sörloth'un 6 milyon Euro'luk bir opsiyon bedeli bulunuyor. Eğer Norveçli yıldızın Leipzig'e transferi gerçekleşirse Trabzonspor önce satın alma opsiyonunu kullanacak ardından Alman ekibine satış yapacak.