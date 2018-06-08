Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig\'i 3\'üncü sırada bitiren Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertli ekip Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor\'da forma giyen Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz, başarılı futbolcu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. 27 yaşındaki oyuncunun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Saral katıldı. Yeni transferimiz Soner Aydoğdu\'ya aramıza hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz\" denildi.

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