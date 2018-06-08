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Spor

Soner Aydoğdu, Medipol Başakşehir'de

İSTANBUL,(DHA) Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor'dan Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

08 Haziran 2018 20:41

İSTANBUL,(DHA)

Medipol Başakşehir, Teleset Mobilya Akhisarspor\'dan Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig\'i 3\'üncü sırada bitiren Medipol Başakşehir, yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Turuncu-lacivertli ekip Süper Lig takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor\'da forma giyen Soner Aydoğdu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Başakşehir kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Kulübümüz, başarılı futbolcu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır. 27 yaşındaki oyuncunun imza törenine Asbaşkanımız Mustafa Saral katıldı. Yeni transferimiz Soner Aydoğdu\'ya aramıza hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamız altında başarılar diliyoruz\" denildi.

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