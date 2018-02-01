T24 LogoT24 Logo
Gündem

Soner Arıca Fatsa'da

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Soner Arıca, özel işleri için geldiği memleketi Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu

01 Şubat 2018 22:16

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Soner Arıca, özel işleri için geldiği memleketi Ordu\'nun Fatsa ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.
Memleketi Ordu\'nun Fatsa ilçesine gelen Soner Arıca, Organize Sanayi Bölgesi\'nde bir tekstil firmasını gezdi. Firma müdürü Hamide Çeçen ile görüşerek ürünlerle ilgili bilgi alan Arıca, Fatsa’da dikilip tüm dünyaya ihraç edildiğini ve atölyede yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiğini öğrendiğini ifade ederek, \"İlçemiz işsizlik sorununu çözmüş. Hatta çevre ilçelerden de işçiler geldiğini, kaliteli üretilen ürünlerin de tüm dünyaya ihraç edilmesi Fatsa için övünç kaynağıdır\" dedi.
Tekstil atölyesini gezerken karşılarında Soner Arıca’yı gören çalışanlar, ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ferudun ALTUNTAŞFATSA Ordu DHASoner ArıcaOrdu FatsaMemleketi Ordu FatsaSoner Arıca Organize Sanayi BölgesiFirmaHamideArıca FatsadaFatsaTekstilSoner ArıcayıFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24