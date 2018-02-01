Soner Arıca Fatsa'da

Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA (Ordu), (DHA)- ÜNLÜ şarkıcı Soner Arıca, özel işleri için geldiği memleketi Ordu\'nun Fatsa ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Memleketi Ordu\'nun Fatsa ilçesine gelen Soner Arıca, Organize Sanayi Bölgesi\'nde bir tekstil firmasını gezdi. Firma müdürü Hamide Çeçen ile görüşerek ürünlerle ilgili bilgi alan Arıca, Fatsa’da dikilip tüm dünyaya ihraç edildiğini ve atölyede yaklaşık 400 kişinin istihdam edildiğini öğrendiğini ifade ederek, \"İlçemiz işsizlik sorununu çözmüş. Hatta çevre ilçelerden de işçiler geldiğini, kaliteli üretilen ürünlerin de tüm dünyaya ihraç edilmesi Fatsa için övünç kaynağıdır\" dedi.

Tekstil atölyesini gezerken karşılarında Soner Arıca’yı gören çalışanlar, ünlü sanatçı ile fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

FOTOĞRAFLI