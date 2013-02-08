Son yarı finalist Galatasaray

Galatasaray Medical Park, Anadolu Efes'i 72-64 yenerek Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi. Sarı-kırmızılılar yarı finalde Banvit ile karşılaşacak.

Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda çeyrek final mücadelesinde Galatasaray Medical Park ile Anadolu Efes, karşılaştı.

Sarı kırmızılılar, güçlü rakibini 72-64 yenerek yarı finale yükseldi.

Eskişehir’de devam eden Spor Toto Erkekler Türkiye Kupası’nda Galatasaray Medical Park güçlü rakibi Anadolu Efes’i 72-64 yenerek yarı finalde Banvit’in rakibi oldu.

Derbi maçının yıldızı ise Galatasaray Medical Park’tan Jamont Gordon seçildi. Oyuncuya ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Alper Arıkoğlu verdi.

Tempolu başlayan mücadelede Anadolu Efes ilk dakikalarda rakibi karşısında farkı açsa da Galatasaray Medical Park rakibine çabuk karşılık verdi ve ilk beş dakikalık dilim 8-12 Lacivert Beyazlıların üstünlüğü ile geçildi.

Arroyo’nun 3 sayısı ile Sarı Kırmızılı takım skorda 12-12 eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın ilk periyodu 17-16 Galatasaray Medical Park’ın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci periyoda iyi başlayan Anadolu Efes bulduğu sayılarla öne geçerken Lucas’ın turnikesi ve Sasha’nın basketiyle farkı 7 sayıya çıkarmayı başardı (21-28).

İsabetli atışlarıyla skor farkını koruyan Anadolu Efes 17. dakikayı ise 24-34 üstün geçti. Farkı kapatan Galatasaray Medical Park ise devreyi 31-36 geride tamamladı.

İkinci devreye Sarı Kırmızılı ekip Milan Macvan ve Ersin Dağlı, Anadolu Efes ise Savanovic ile sayılarıyla başladı. Zorlu maçta 25. dakikayı Anadolu Efes 39-44 üstünlükle geçti.

Aroyyo’nun 3 sayısı ile Galatasaray Medical Park skorda 44-44 eşitliği sağladı. Sarı Kırmızılılar maçta uzun süre sonra Gordon ile 47-45 öne geçmeyi başardı. Skor üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Medical Park Gordon’un basketiyle final periyoduna 52-46 üstün girdi.

Farkı koruyan Sarı Kırmızılılar Macvan’ın 3 sayılık basketiyle skoru 59-51 yaptı. Kerem Gönlüm iki faul atışından yararlanamazken Galatasaray Medical Park son dört dakikaya 63-53 üstün girdi. üstünlüğünü koruyan Sarı Kırmızılılar maçtan da 72-64 galip ayrıldı.