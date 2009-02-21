Son yarı finalist Fenerbahçe



Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinde Fenerbahçe Ülker, Türk Telekom'u 84-63 mağlup ederek son yarı finalist olmayı başardı.





Basketbolda 24. Erkekler Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinde son yarı finale yükselen takım, Türk Telekomspor'u 84-63 yenen Fenerbahçe Ülker oldu.



Türk Telekomspor karşısında 12-0'lık bir seri yakalayan Fenerbahçe Ülker, 5. dakika içinde durumu 12-2 yaptı. Başkent temsilcisinde Wright'ın sayılarına potaaltında Vidmar ile karşılık veren sarı-lacivertli ekip, 6. dakikayı 14-6 önde geçti. Serkan ve Dudley ile sayılar bulan Türk Telekomspor, son 2 dakikada farkı 4 sayıya dek indirdi: 15-11. Oyuna kenardan dahil olan Semih'in bulduğu sayılarla aradaki farkı açan Fenerbahçe Ülker, Mirsad'ın 3 sayılık basketiyle son dakikasına 22-13 önde girdiği periyodu 24-15 üstün tamamladı.



2. periyoda Damir'in 3 sayılık basketiyle başlayan ve farkı 12 sayıya (27-15) çıkaran Fenerbahçe Ülker karşısında Türk Telekomspor, Serkan ve Lang ile farkı azaltmaya çalıştı. Rakibine Green ve Giriçek yanıt veren Fenerbahçe Ülker, 14. dakikayı 32-20 önde geçti. Pota altından bulduğu sayılarla etkili olmaya çalışan Türk Telekomspor karşısında Fenerbahçe Ülker de Giriçek, Mirsad ve Oğuz ile sayılar buldu. İlk yarının son iki dakikasına 40-29 üstün giren Fenerbahçe Ülker, Giriçek'in basketiyle son dakika içinde 16 sayı (45-29) farka ulaştı. Sarı-lacivertli ekip, ilk yarıyı da 47-34 önde tamamladı.



3. periyoda oyunun ilk yarısında fazla zaman alamayan Tutku'nun 3 sayılık basketiyle başlayan Türk Telekomspor, Dudley ve Winston ile bulduğu sayılarla 24. dakikada farkı 10 sayıya indirdi: 53-43. Giriçek ve Bekir ile karşılıklı 3 sayılık basketler bulan iki ekipten Türk Telekomspor etkili savunma yapmasına karşın hücumlarını istediği gibi değerlendiremedi. Periyodun son 3 dakikasına Oğuz'un pota altından bulduğu basketle 58-46 önde giren Fenerbahçe Ülker, 3. periyodu da 67-52 üstün bitirdi.



Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Ülker, maçın bitimine 5 dakika kala Damir'in hızlı hücumda bulduğu basketle farkı 22 sayıya çıkardı: 80-58. Bundan sonra rahat bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Ülker, son 3 dakikasına 82-61 önde girdiği karşılaşmayı 84-63 galip bitrdi.



Bu sonuçla Fenerbahçe Ülker, kupada yarı finale yükselen son takım oldu.



Karşılaşmanın ''en değerli oyuncusu'' Fenerbahçe Ülker'den Gordan Giriçek seçildi.



FENERBAHÇE ÜLKER: 84 - TÜRK TELEKOMSPOR: 63



Salon: Halkapınar



Hakemler: Murat Biricik xxx, Serkan Emlek xxx, Zafer Yılmaz xxx



Fenerbahçe Ülker: Green xx 5, Giriçek xxx 18, Vidmar xx 2, Oğuz xxx 9, Serhat xx 3, Mirsad xxx 20, Semih xxx 10, Damir xx 11, Smith xx 2, Preldziç xx 2, Rasim xx 2, Ömer xx



Türk Telekomspor: Blackney x, Serkan xx 12, Bekir xx 4, Dudley xx 14, Lang xx 8, Barış Ermiş x 5, Wright x 6, Barış Özcan x, Tutku xx 8, Winston x 4, Asım x 2, Mutlu x



1. Periyot: 24-15



Devre: 47-34 (Fenerbahçe Ülker lehine)



3. Periyot: 67-52

