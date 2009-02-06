Fenerbahçe, Bursaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek Fortis Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Alex (2) ve Güiza atarken, ev sahibi Bursaspor'un tek golü İbrahim'den geldi.



Fortis Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Fenerbahçe oldu.



İstanbul'da 1-0 mağlup ettiği Bursaspor ile rövanşta karşı karşıya gelen sarı-lacivertli takım, sahadan 3-1 galp ayrılarak kupada yarı finale adını yazdırdı.



Fenerbahçe'nin gollerini 23 ile 25. dakikalarda Alex ve 40. dakikada Güiza atarken, ev sahibi Bursaspor'un tek golü 84. dakikada İbrahim'den geldi.



Bu sonuçla Fenerbahçe Sivasspor, Ankaraspor ve Beşiktaş'ın ardından yarı finale çıkan son takım oldu.



Fortis Türkiye Kupası'nda yarı final maçlarının kuraları 18 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da çekilecek. Olimpiyatevi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi saat 11.00'de başlayacak.



BURSASPOR: 1 - FENERBAHÇE: 3

Stat: Atatürk



Hakemler: Hüseyin Göçek x, Mustafa Emre Eyisoy xx, Alpaslan Dedeş xx



Bursaspor: Ivankov x, Ömer x, İbrahim x, Ali x, Mustafa Keçeli xx, Kirita x, Mustafa Sarp x (Dk.78 Bekir Ozan x), Romaschenko x (Dk. 46 Veli xx), Volkan Şen xx, Tadeu x (Dk. 63 Young Rok xxx), Sercan x



Fenerbahçe: Volkan Babacan xxx, Lugano xx, Önder xx, Roberto Carlos xx, Gökhan Gönül xxx (Dk. 72 Yasin x), Emre x (Dk. 44 Deniz xx), Selçuk xxx (Dk. 64 Gökhan Emreciksin x), Vederson xx, Alex xxx, Deivid xx, Guiza xx



Goller: Dk. 23 ve 25 Alex, Dk. 40 Guiza (Fenerbahçe), Dk. 84 İbrahim Öztürk (Bursaspor)



Sarı Kartlar: Dk. 31 Volkan Şen (Bursaspor), Dk. 35 Emre, Dk. 80 Lugano, Dk. 80 Deivid (Fenerbahçe)



İLK YARI



2. dakikada Bursaspor, Volkan Şen'in Selçuk tarafından düşürülmesiyle kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest atış kazandı. Atışı kullanan Mustafa Keçeli, topu Romashchenko'nun önüne aktardı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda savunmaya çarpan topu Volkan Babacan, kornere çıkarken yakaladı.



5. dakikada Fenerbahçe'nin geliştirdiği tehlikeli atakta sağ kanattan hareketlenen Gökhan Gönül, topu ön direğe doğru ortaladı. Pozisyonu iyi izleyen Ömer Erdoğan, Guiza'dan önce davranarak topu kornere gönderdi.



13. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sol kanattan hareketlenen Mustafa Keçeli, topu arka direğe doğru ortaladı. Volkan Şen'in gelişine yatarak vuruşunda, top yandan auta çıktı.



16. dakikada Fenerbahçe atağında Selçuk'un pasıyla buluşan Deivid'in yaklaşık 20 metreden sert şutunda, köşeden kaleye giden topu Ivankov yakaladı.



18. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest atışı kullanan Selçuk, topu ceza alanı içine doğru ortaladı. İbrahim Öztürk'ün vuramadığı topu kapan Gökhan Gönül, kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldığı anda topa kötü vurunca pozisyon autla sonuçlandı.



21. dakikada Fenerbahçe atağında sağ kanattan hareketlenen Gökhan Gönül, topu ön direğe doğru ortaladı. Uygun pozisyonda olan Guiza, topa kafayla dokunamayınca takımı adına önemli bir gol pozisyonunu harcamış oldu.



23. dakikada Fenerbahçe, aradığı golü buldu. Deivid'in pasıyla sol kanattan ceza alanına giren Alex, aşırtma bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan hareketlenen Guiza, topu ceza alanı içine doğru ortaladı. Ali'nin göğsünden seken topu önüne alan Alex, yine aşırtma bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.



40. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Sol kanattan hareketlenen Selçuk, topu ön direğe doğru ortaladı. Önder'in kafayla indirdiği topu önünde bulan Guiza, düzgün bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 3-0 öne geçiren golü attı.



İlk yarı, 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.



İKİNCİ YARI



55. dakikada Sercan, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Deniz'in geri pasında çabuk hareketlenen Sercan, topu Lugano'dan kaptı. Hızla ceza alanına giren genç futbolcu, topa kötü vurunca top kaleci Volkan'da kaldı.



56. dakikada Bursaspor, Sercan'ın düşürülmesiyle kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden serbest atış kazandı. Atışı kullanan Mustafa Keçeli'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.



65. dakikada sol kanattan hareketlenen Volkan, topu ceza alanına ortaladı. Pozisyonu iyi izleyen Young Rok'un vuruşunda, top yandan az farkla autu boyladı.



69. dakikada sağ kanattan hareketlenen Young Rok, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Savunmadan seken top, Volkan'ın önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top üstten auta çıktı.



75. dakikadaki Fenerbahçe atağında, Guiza'nın pasıyla ceza yayı önünde buluşan Alex'in düzgün vuruşunda, kaleci Ivankov köşeden kaleye giden topu son anda tokatlayarak kornere çeldi.



76. dakikada sağ kanattan hareketlenen Veli, topu ceza alanına ortaladı. Young Rok'un kafa vuruşunda, top kaleci Volkan Babacan'da kaldı.



82. dakikada Roberto Carlos'un pasıyla ceza alanı önünde buluşan Vederson'un sert şutunda, top üstten az farkla auta çıktı.



84. dakikada Bursaspor farkı 2'ye indirdi. Sol kanatta kazanılan köşe atışını kullanan Volkan, topu ön direğe doğru ortaladı. Oluşan karambolde İbrahim, önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 3-1.



88. dakikada sağ kanattan hareketlenen Veli, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Fenerbahçeli Yasin'in ters vuruşunda, kaleci Volkan Babacan köşeden kaleye giden topu son anda çizgi üzerinde yakaladı.



Sahadan 3-1 galip ayralan Fenerbahçe, yarı finale adını yazdırdı.