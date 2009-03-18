Son yarı finalist Arsenal



İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında Hull City'i ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden Arsenal, yarı finalde Chelsea'nin rakibi oldu.



İngiltere Federasyon Kupası çeyrek final maçında şampiyonluk yarışından uzaklaşan Arsenal, Emirates Stadı’nda Hull City’i ağırladı.



Hull City'nin tecrübeli ismi Barmby'nin ilk yarıda attığı gole Van Persie ve Gallas ile cevap veren Arsenal, yarı finalde Chelsea'nin rakibi oldu.



NTV Spor'dan canlı yayınlanan karşılaşmanın ilk dakikalarında iki takım da kontrollü oyunu tercih ederken, konuk ekip Hull City 13. dakikada Barmby’nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.



Bu dakikadan sonra Arsenal rakip kalede daha etkili olmaya başladı. Konuk takım kontrataklarla pozisyon ararken, ev sahibi ekip Arshavin ile fırsatlar yakalamasına rağmen iki takım da topu filelerle buluşturamadı ve ilk devre Hull City’nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



İkinci yarıya hızlı giren Arsenal, oyunu rakip sahaya yıkmasına rağmen son vuruşlarda etkili olamadı.



Konuk takımın kalesinde baskıyı artıran Arsenal, aradığı golü 74. dakikada Van Persie ile buldu: 1-1



Golden sonra da Hull City kalesindeki baskısını sürdüren ev sahibi takım, 84. dakikada Gallas'ın attığı golle 2-1 öne geçti.



Kalan sürede başka gol olmazken, maç ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı ve Arsenal yarı finale yükselen son takım oldu.