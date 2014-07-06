Son yarı final bileti Hollanda’nın



FIFA 2014 Dünya Futbol Şampiyonası’nda yarı finale yükselen son ülke Hollanda oldu. Son dünya kupası finalisti, 90 dakikası ve 15’er dakikalık iki uzatma devresinin 0-0 golsüz sona erdiği maçta Kosta Rica’yı penaltı atışları sonrası 4-3 yenerek yarı finalde Arjantin’in rakibi oldu.

Salvador kentindeki Fonte Nova Arena’yı dolduran 51 bin 179 kişinin izlediği maça damgasını vuran Hollanda teknik direktörü Luis van Gaal’in uzatma bölümünün son saniyelerindeki müdahalesi oldu. Van Gaal, karşılaşmanın penaltılara gideceği belli olunca 120 dakika boyunca kaleci koruyan Jasper Cillessen'in yerine oyuna yedek kaleci Tim Krul'u aldı.

Maçın kahramanı yedek kaleci

Hocasının bu güvenini boşa çıkarmayan Krul, Kosta Rica’lı Bryan Ruiz ve Michael Umana’nın penaltılarını kurtararak takımını yarı finale taşıdı ve bir anda maçın kahramanı oldu. Hollanda’da van Persie, Robben, Sneijder ve Kuijt penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu.

Maça iyi başlayan ve 120 dakika boyunca oyunun kontrolünü elinde bulunduran Hollanda aslında bu süre içersinde Kosta Rica’nın disiplinli oyununa karşın rakip kalede birçok gol fırsatı yakaladı. Ancak özellikle kaleci Navas’ın performansı, direkler ve Orta Amerika ekibinin başarılı savunma ve ofsayt taktiğine başta van Persie olmak üzere Hollandalı gol ayaklarının beceriksizliği de eklenince 120 dakikalık bölümden gol sesi çıkmadı.

Turnuvanın sürprizi Kosta Rica’dan veda

Kosta Rica, FIFA 2014’ün iz bırakan ekiplerinden biri oldu. ‘Ölüm grubu’ olarak adlandırılan D grubundan lider olarak çıkan, ikinci turda Yunanistan’ı saf dışı bırakan Kosta Rica, çeyrek finalde de Hollanda gibi geleneksel bir futbol ülkesine adeta kök söktürerek turnuvaya tarihinde ilk kez oynadığı çeyrek finalde veda etti.

Hollanda tecrübesiyle

Tarihindeki üçüncü finalini 2010’da İspanya’ya kaybeden Hollanda, artık şeytanın bacağını kırmak istiyor. Turnuva boyunca en çok zorlandığı maçtan tecrübesiyle galip ayrılan ‘Portakallar’, Brezilya, Almanya ve Arjantin’den sonra yarı finale yükselen dördüncü takım oldu.

Hollanda'nın yarı final başarısı ülkede de büyük sevinçle karşılandı. Hollandalılar başta başkent Amsterdam olmak üzere büyük şehirlerin meydanlarına kurulan dev ekranlarda izledikleri maç sonrası sevinçlerini geç saatlere kadar sokaklarda yaşadı.

Hollanda 9 Temmuz Çarşamba günü Sao Paulo kentindeki maçta Arjantin karşısında finale yükselebilme mücadelesi verecek.