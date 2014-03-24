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Deutsche Welle

Son söz hakemin

Tartışmalı gol pozisyonlarına açıklık getirecek olan elektronik kale çizgisi teknolojisi Alman profesyonel futbol kulüplerince reddedildi

24 Mart 2014 18:00


Alman profesyonel futbol kulüpleri, maçın kaderini etkileyen tartışmalı pozisyonlarda topun kale çizgisini geçip geçmediğini kesin olarak belirleyebilen gol çizgisi teknolojisinin Almanya'da uygulanmasını reddetti.

Maçın orta hakemine teknolojik destek verilmesi, Bundesliga'nın birinci ve ikinci liginde yer alan 36 kulübün katılımıyla Alman Profesyonel Kulüpler Birliği'nin (DFL) Frankfurt'taki merkezinde yapılan oylamada kabul edilmedi. Maçın hakemleri bundan böyle de ‘hayalet gollerde' takdir yetkilerini kullanacak.

Üçte ikilik oy çoğunluğunu gerektiren elektronik çizgi hakeminin açık farkla ret edilmesi Bundesliga kulüplerinde şaşınlıkla karşılandı. Kale çizgisindeki ‘devrime' 36 kulüpten sadece dokuzu olumlu oy verdi.

Bayern Münih destekliyordu

Geçen sezonun üç kupalı şampiyonu ve Alman futbolunun ‘mutlak hakimi' Bayern Münih gol çizgisi teknolojisini kesinlikle desteklediğini duyurmuştu. Ama sonunda yeni sisteme karşı çıkanların, elektronik çizgi hakeminin yol açacağı maliyetin yararını katbekat aşacağı şeklindeki tezi benimsendi.

‘Şahin Gözü' şimdiye kadar sadece İngiltere Premier Ligi'nde kullanılıyor. Dünya Futbol Federasyonları Birliği FIFA 12 Haziran – 13 Temmuz tarihleri arasında Brezilya'da yapılacak olan Dünya Futbol Şampiyonası'nda ‘GolControl' adlı kameralı çizgi teknolojisinin kullanılmasını kararlaştırmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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