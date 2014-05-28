Son şampiyon Williams elendi



Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası olan Fransa Açık'ın (Roland Garros) dördüncü gününde büyük bir süpriz daha yaşandı. Turnuvanın geçen yılki şampiyonu, dünya 1 numarası Serena Williams ikinci turda elendi. Amerikalı raket, dünya 35 numarası İspanyol Garbine Muguruza'ya 2-6, 2-6'lık setlerle boyun eğdi.

Williams'ın çok sayıdaki basit hatasına karşın Muguruza toprak kortta daha sağlam bir performans sergilerken, ilk maç sayısını 1 saat 4 dakika sonra kullandı. Serena'dan önce kız kardeşi Venüs Williams da Slovak Anna Schmiedlova'ya yenildi. Rakiplerini eleyebilselerdi iki kız kardeş üçüncü turda karşı karşıya gelecekti.

Williams kadınlarda 2 numaralı seri başı Çinli Li Na ve erkeklerde 3 numaralı seri başı Stanislas Wawrinka'dan sonra turnuvaya erken veda eden üçüncü favori tenisçi oldu.

Kerber 3. turda

Williams kardeşlerin aksine Alman raket Angelique Kerber, Fransa Açık'ta üçüncü tura yükseldi. Dünya 9 numarası, ABD'li rakibi Varvara Lepchenko'yu 6-2 ve 7-5'lik setlerle yendi. Geçen yıl Fransa'da dördüncü tura kadar yükselen Kerber, 2012'de de çeyrek final oynamıştı.

Turnuvadaki bir başka Alman raket Julia Görges, Kanadalı Eugenie Bouchard'a 6-2, 2-6 ve 1-6'lık setlerle elendi ve üçüncü turu bu kez göremedi. Avustralya Açık'ta yarı final oynayarak dikkatleri üzerine çeken 20 yaşındaki Kanadalı Bouchard son olarak geçen hafta sonunda Nürnberg'de ilk WTA turnuvasını kazanmıştı.