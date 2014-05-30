Son şampiyon Nadal üçüncü turda



Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) erkekler dünya 1 numarası Rafael Nadal üçüncü tura zorlanmadan çıktı.

İspanyol raket, turnuvanın beşinci gününde 20 yaşındaki Avusturyalı rakibi Daminic Thiem'i 6-2, 6-3 ve 6-3'lük setlerle 3-0 yendi. Rekortmen raket Nadal, dünyanın en önemli toprak kort turnuvasını toplamda sekiz kez kazandı. Paris'te bugüne kadar 62 maç oynayan 27 yaşındaki tenisçi tek yenilgisini 2009'da dördüncü tur maçında İsveçli Robin Söderling karşısında aldı. Nadal bu yıl da kazanması halinde Fransa Açık'ta üst üste beşinci kez şampiyon olan ilk raket olacak. Nadal'ın geçen yıl finaldeki rakibi ve vatandaşı David Ferer ise İtalyan Simone Bolelli'yi 6-2, 6-3 ve 6-2'lik setlerle yenerek yoluna devam eden bir başka tenisçi oldu.

4 Alman tenisçi üçüncü turda

Dört Alman tenisçi Fransa Açık'ta adını üçüncü tura yazdırdı. Angelique Kerber ve Mona Barthel'i Philipp Kohlschreiber ve Andrea Petkovic takip etti. Jan-Lennard Struff ve Dinah Pfizenmaier ise turnuvaya veda etti.

Kadınlarda dünya 28'incisi Andrea Petkovic, İsviçreli Stefani Vögele'yi 6-2, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek üçüncü turda Fransız Kristina Mladenovic'in rakibi oldu. İki Alman raket Sabine Lisicki ve Mona Barthel'in karşılaşmasında el bileğinden sakatlanan Lisicki ikinci sette oyunu bırakınca Barthel ilk kez son 32'ye kaldı. Dinah Pfizenmaier ise güçlü rakibi İtalyan Sara Errani karşısında özellikle ikinci sette iyi bir mücadele sergilese de korttan 2-6 ve 4-6'lık setlerle 2-0 mağlup ayrılmaktan kurtulamadı.

Erkeklerde dünya 28 numarası Alman Philipp Kohlschreiber de Özbek rakibi Denis Istomin'i 6-3, 7-6 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yenerek üçüncü turu gördü. Kohlschreiber cumartesi günü Wimbledon şampiyonu İngiliz Andy Murray karşısında üçüncü tur maçına çıkacak. Jan-Lennard Struff ise dünya 23 numarası Fransız Gael Monfils'e 6-7, 4-6 ve 1-6'lik setlerle boyun eğerek turnuvaya veda eden bir başka Alman raket oldu.