Son şampiyon elendi



Sezonun ilk Grand Slam turnuvası olan Avustralya Açık’ta İsviçreli raket Stanislas Wawrinka (sağda) büyük bir sürprize imza atarak turnuvayı son üç yılda şampiyon tamamlayan Sırp raket Novak Djokovic’i elemeyi başardı.

Sekiz numaralı seri başı olan Wawrinka, güçlü rakibini 2-6, 6-4, 6-2, 3-6 ve 9-7’lik setlerle 3-2 yendi. Tenis efsanesi Boris Becker’in çalıştırmaya başladığı Djokovic, çeyrek finale set vermeden gelmişti. 2013’teki Amerika Açık’tan beri art arda oynadığı 28 maçı da kazanan Djokovic, katıldığı son 14 Grand Slam turnuvasında en az yarı final görmüştü.

Wawrinka, rakibiyle oynadığı 18’inci karşılaşmada üçüncü galibiyetini aldı. İsviçreli tenisçi son galibiyetini sekiz yıl önce elde etmişti. Wawrinka, Avustralya Açık’ta ilk kez yarı finale kaldı.

Çek raket Tomas Berdych de 3 numaralı seri başı İspanyol David Ferrer’i 6-1, 6-4, 2-6 ve 6-4’lük setlerle 3-1 mağlup etti ve adını son dörde yazdıran bir başka raket oldu. Berdych'in Avustralya Açık'ta bugüne kadarki en iyi derecesi çeyrek finaldi. Güçlü rakibini 3 saat 4 dakika süren maç sonrası eleyen dünya yedi numarası Berdych, yarı finalde Stanislas Wawrinka ile karşılaşacak.

Genç raket yarı finalde

Tek kadınlarda 20 yaşındaki genç isim Eugenie Bouchard 14 numaralı seri başı Ana Ivanoviç'i 5-7, 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Bouchard aynı zamanda kariyerinde bir Grand Slam turnuvasında ilk kez yarı finale yükselmiş oldu. Ivanoviç, dördüncü turda 1 numaralı raket Serena Williams'ı eleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Avustralya Açık'ta adını son dörde yazdıran ilk Kanadalı tenisçi olan dünya 31 numarası Bouchard, yarı finalde Çinli Li Na'nın rakibi oldu.

Li Na zorlanmadı

4 numaralı seri başı Li Na da çeyrek final mücadelesinde İtalyan Flavia Pennetta'yı 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerken zorlanmadı. Rakibini 67 dakika süren maç sonrası saf dışı bırakan Li Na Avustralya Açık kariyerinde dördüncü kez yarı final gördü. Geçen yıl Avustralya Açık'ta final oynayan 31 yaşındaki raket, 2011'de Fransa Açık'ı kazanmıştı.