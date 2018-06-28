Son şampiyon Antalya Open'dan elendi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)



ANTALYA\'nın Serik ilçesinde düzenlenen Turkish Airlines Antalya Open Tenis Turnuvası\'nın geçen yılki şampiyonu Japon Yuichi Sugita, bu kez ikinci turda elendi.

Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Kaya Hotels and Resorts ve GD Tennis Academy\'nin ortaklaşa düzenlediği Turkish Airlines Antalya Open, Serik\'e bağlı Belek turizm merkezinde devam etti. Turnuvanın dördüncü gününde çim korta çıkan geçen yılki Antalya Open şampiyonu Yuichi Sugita, Fransız Pierre Hugues Herbert\'e 2-1 yenilerek ikinci turda elendi.

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