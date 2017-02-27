Son model cepler Barselona'da

Alanında dünyanın en büyüğü olan ve İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Dünya Mobil Kongresi'ne (MWC), bu yıl 2 bin 200'den fazla cep telefonu üreticisi, yazılım şirketi, ekipman sağlayıcı ve internet şirketi katılıyor.

Teknoloji alanında çalışan sektör temsilcilerini tek bir çatı altında toplayan en önemli platformlardan biri olan fuarda en çok merak edilenlerse ilk kez görücüye çıkacak yeni ürünler. Bu yılki fuarı ziyaret etmesi beklenen yüz binlerce ziyaretçi yeni ürünleri yakından tanıma fırsatı bulacak.

Son dönemde akıllı telefonların satış rakamlarında gerileme kaydedilirken cep telefonları da giderek birbirine benzemeye başladı. Bu yüzden teknoloji merakları, yeni model cep telefonları ile birlikte diğer mobil iletişim ürünlerini daha büyük bir heyecanla bekliyor.

Fuarın yıldızları

Bu yıl fuarda ağırlık verilen konuların başında yapay zekâ geliyor. Aralarında Huawai, LG gibi şirketlerin de bulunduğu pek çok teknoloji devi bu alandaki yeni ürünlerini tanıtacak. Cep telefonu teknolojileri alanındaki öncülerden Nokia ve Blackberry de yeni ürünleriyle sektöre iddialı bir dönüş yapmayı hedefliyor.

Bu yıl fuarın yıldızlarının LG G6, yeni Nokia 3310, Huawei P10, Moto G5'ler yeni Samsung tabletler ve BlackBerry'nin yeni telefonu olması bekleniyor.

Nokia fuarda tanıtımını yapacağı kült cep telefonu 3310'la sektörde yeniden yer almayı hedefliyor. Standbye konumdayken şarjı yaklaşık bir ay dayanabilen yeni Nokia'nın snake oyunuyla da nostalji severleri kendine çekeceği tahmin ediliyor. Mobil uygulama ya da dokunmatik özelliğinin bulunmadığı telefon, sadece telefon görüşmelerine hizmet ediyor.

Apple fuarda yok

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung da fuarda yeni model akıllı telefonu Galaxy S8'in tanıtımını yapmayı hedefliyordu. Ancak Note 7'deki teknik sorunlar nedeniyle bu planını ertelemek zorunda kaldı. ABD'li rakibi Apple ise fuarda yer almıyor.

Fuarda tanıtımı yapılacak yeni model akıllı iletişim araçlarının ortak özelliklerinden biri de 5G teknolojilerini destekleyen altyapıya sahip olmaları. Henüz bu teknoloji kullanılmıyor olsa da üreticiler şimdiden bu gelişmeye hazırlıklı olmayı amaçlıyor.

Alman Frauenhofer Enstitüsü'nden Thomas Magedanz, 5G teknolojisiyle tüm cihazlar sürekli birbirine bağlanabileceğini ya da münferit olarak yüksek hıza ulaşabileceğini belirtiyor.

VR teknolojisi ve 360 derece

LG de Qualcomm'la birleşerek geleceğin teknoloji standartlarını otomobillere taşımaya hazırlanıyor. 5G teknolojisinin 2018 Seul Kış Olimpiyatları'nda denenmesi amaçlanıyor. Çinli ZTE'nin Gigabit Phone'u da 5G uyumlu, 360 VR ve 4K çözünürlüklü haliyle iddialı bir ürün olacağı benziyor.

2016, sanal gerçeklik (Virtual Reality - VR) gözlüklerinin yılıydı. Sektör şimdiyse mobil VR teknolojisinin yaygınlaşmasına odaklanmış ve herkes için ulaşılabilir bir teknoloji imkânı yaratma çabasında.

Sektör içindeki söylentilere göre iPhone 8, VR için 360 derecelik kamera sistemi ile donatılacak. Diğer markalar da benzer bir yolu izliyor. Örneğin LG, MWC'de tanıtacağı yeni G6 ile tam olarak 360 dereceye ulaşamasa da çift kamera özelliğine sadık kalmayı tercih ediyor.

Samsung da henüz geçen yıl Gear 360 ile bu yoldaki ilk adımı attı ve fuarda yeni VR gözlüğünün tanıtımını yapacak.

©Deutsche Welle Türkçe

Martin Nicolas