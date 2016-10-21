Son bir ayda 500 ölü 2 bin yaralı

BM'nin verdiği bilgilere göre, Halep son dört haftada, Suriye'de savaşın başlamasından bu yana en şiddetli saldırılara maruz kaldı. BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Suriye ve Rusya'nın Eylül ayında başlattığı hava saldırılarında yaklaşık 500 kişinin öldüğünü söyledi. BM Genel Kurulu'nun Suriye konulu olağanüstü oturumunda konuşan Ban Ki Moon, Halep'te son bir ayda yaşamını yitirenlerin dörtte birinin çocuk olduğunu belirtti. Ban Ki Moon'un verdiği bilgilere göre, yaklaşık 2 bin kişi de yaralandı.

Temmuz’dan beri yardım konvoyu gönderilemiyor

Ban Halep'teki durumu "korkunç” olarak nitelendirdi. Kente Temmuz ayının başından beri BM insani yardım konvoyu gönderilemediğini hatırlatan Ban, kentteki gıda stoğunun ancak bu ayın sonuna kadar yeterli olacağını dile getirdi.

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de 2011 yılında başlayan anlaşmazlığı diplomatik yollarla çözmekte başarısız kalmasını üzüntüyle karşıladığını ifade eden Ban, BM Genel Kurulu'ndan Suriye'ye ilişkin özel bir karar almasını dolaylı olarak talep etti. BM Güvenlik Kurulu'nda Rusya ve ABD'nin Suriye stratejisi üzerinde anlaşamaması, sorunun çözümünü zorlaştırıyor. Suriye'de savaşın başlangıcından bu yana yaklaşık 300 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Sivillerin tahliyesi henüz başlatılamadı

Çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Halep'te Suriye ve Rusya'nın geçici ateşkesine rağmen sivil halka insani yardım ulaştırma çalışmaları henüz başlamadı. Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü cuma günü Cenevre'de yaptığı açıklamada, kentin doğusundan yüzlerce yaralı ve hastanın tahliyesine de henüz başlanamadığını belirtti. Sözcü, Halep'in doğusundaki yaklaşık 275 bin kişi için yardım konvoyunun hâlâ yola çıkamadığını kaydetti. Buna gerekçe olarak da, güvenlik garantisi verilmemesini gösterdi.

BM İnsanî Yardım Koordinasyon Ofisi'nden Jens Laerke de, BM'nin yardım operasyonuna başlamaya hazır olduğunu belirtti. Laerke, güvenlik açısından nasıl sorunların bulunduğuna ilişkin ayrıntı vermedi.

Buna karşılık Suriye hükümetinden yapılan açıklamada, konvoyların yola çıkması için yeşil ışığın yakıldığı, gereken otobüs ve cankurtaranların hazırlandığı belirtildi. Ancak belirlenen güzergâhta direnişçilerin saldırıları nedeniyle araçların yola çıkamadığı ifade edildi.

Lavrov: Yardımları El Nusra engelliyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, daha önce adı El Nusra olan İslamcı örgüt Fetih el Şam'ı kente insanî yardımın ulaştırılmasını engellemekle suçladı. Lavrov, Moskova'da Cuma günü yaptığı açıklamada, direnişçi gruplar ateşkese uyduğu takdirde ateşkesin uzatılabileceğine işaret etti.

Suriye'de iktidardaki Beşar Esad'ı destekleyen Rusya, BM'ye Halep'te her gün 11 saat sürecek dört günlük ateşkes ilân ettiklerini bildirdi. Kentte eylül ayında ilân edilen ateşkese rağmen yardım konvoyu bombalanmış ve yaklaşık 20 kişi ölmüştü.

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Reuters/dpa/epd, JD/GA