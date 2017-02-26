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Dünya
Deutsche Welle

Somali'de açlık alarmı

Yardım örgütleri kuraklık nedeniyle Somali'de alarm çanlarının çaldığı uyarısını yaptı. Ülkede 2011'de yaşanan açlık krizinde 250 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.

26 Şubat 2017 20:44

Somali'de yağışsız geçen yağmur sezonlarının ardından otlakların yerinde sadece birkaç cılız dikenli bitki kalmış durumda. Halk çaresizce kilometrelerce yol kat edip hayvanlarını besleyecek birkaç parça ot arıyor. Birleşmiş Milletler ve yardım örgütleri keçi ve develerin ardı ardına öldüğü ve Somalililerin yeni bir açlık krizinin eşiğinde olduğu uyarısını yapıyor. 6 milyon 2 yüzbin Somalili yani ülke nüfusunun yarısı devam eden kuraklığın pençesinde.

Uluslararası yardım kuruluşu "Save the Children" (Çocukları Kurtarın) Almanya Şubesi Müdürü Martina Dase bölgeye ziyaretinde edindiği izlenimleri "Bebekler ölüyor. Yollar hayvan leşleriyle kaplı. Göçebe halk çaresizce ellerindeki boş su bidonlarını gösteriyor" sözleriyle aktarıyor.

Kuraklık-Açlık-Ölüm

Somali'de 3 milyon kişi acil gıda yardımına muhtaç. On binlerce çocuk açlıktan ölmek üzere. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre Somali'ye yardım için 2017 yılında yaklaşık 814 milyon euro gerekiyor. Söz konusu yardımın ulaştırılamaması durumunda ise 940 binden fala çocuğun hayati önemde yetersiz beslenme sorunu yaşayacağı kaydediliyor.

Somali'de 2011'de yaşanan açlık krizinde 250 binden fazla kişi ölmüştü. Ülkede yağmur sezonunun nisan ayında başlaması bekleniyor. Ancak uzmanlar bu tarihe kadar durumun giderek kötüleşeceği uyarısını yapıyor. Gıda fiyatlarının aşırı arttığı ülkede, radikal İslamcı Eş Şebab ile yıllardır süren çatışmalar da çok büyük bir sorun.

'İleri görüşlü davranılmalı'

Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanı Gerd Müller Afrika'nın birçok ülkesindeki açlık kriziyle mücadele için sürekli bir kriz fonu oluşturulması önerisini yineledi. Müller, Passauer Neuen Presse'ye verdiği demeçte, Birleşmiş Milletler'in konuyla ilgili olarak ‘ileri görüşlü ve koruyucu önlemler' almaya yönelik hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Müller, BM kurumlarının yeterli temel finansmanının olmamasının ve yaşanan her açlık krizinde mali destek istemelerinin ise ‘kabul edilemez' olduğunu savundu.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, afp/BW,MK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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