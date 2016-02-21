SoloTürk ABD’ye uçuyor

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçaklar, dünyanın en önemli askeri tatbikatlarından olan Red Flag (Kızıl Bayrak) Tatbikatı için Konya’dan bu sabah havalandı. KC135R tanker uçaklarla birlikte tatbikata katılacak ekipte Konya’dan 132. Filo’nun yanı sıra 141. Filo’dan SoloTürk ekibi de yer alıyor.

DHA’dan Tolga Özbek’in haberine göre, Amerikan Hava Kuvvetleri’nin ev sahipliğinde Nevada Eyaleti’ndeki Nellis Hava Üssü’nde gerçekleştirilen tatbikatta, kırmızı ve mavi kuvvetler oluşturulan senaryoya göre yeni nesil savaş taktiklerini deniyor. Ortak operasyon başta olmak üzere düşman sistemleri yere kurulan elektronik sistemlerle simüle edilerek gerçekçi tehditler oluşturuluyor. 9 Şubat’ta başlayacak tatbikat, 11 Mart’a kadar devam edecek.

Tatbikata katılan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’na bağlı 132. Silah Taktik Filosu, Hava Kuvvetleri’ndeki tüm uçak mühimmatlarının atış yönergelerini ve silah konusunda öğretmen pilotları yetiştiriyor. Ankara Akıncı 4. Ana Jet Üssü’ndeki 141. Filo ise hava kuvvetlerindeki F-16 öğretmen pilotlarının standardizasyonundan sorumlu. Aynı zamanda filo, SoloTürk gösteri ekibinin de ana birliği. İntikalin yapılmasını sağlayacak tanker uçaklar ise Adana İncirlik Üssü merkezli 101. Filo’ya ait. Okyanus aşacak F-16’ların yakıtsız kalmadan uçmaları için havadan ikmal yapacak KC15R uçakları aynı zamanda tatbikatta da görev alacak.

Solotürk gösteri yapacak

Red Flag tatbikatının tamamlanmasının ardından SoloTürk ekibi, El Centro Üssü’ne geçecek. Aynı zamanda bu üs, Amerikan Donanma Havacılığı’nın gösteri ekibi Blue Angels (Mavi Melekler) akrobasi takımının da merkezi. Tatbikatın ardından SoloTürk bu üste gösteri yapacak. Türk Hava Kuvvetleri Red Flag ekibi tatbikatın tamamlanmasının ardından yurda dönecek.

1997’de katılmıştı

Türk Hava Kuvvetleri ilk kez bu tatbikata 1997 yılında katılmıştı. Kırmızı kuvvetlere dahil olan Türk F-16’ları çok sayıda mavi kuvvet uçağını düşürme başarısına sahip olmuştu. Ankara’dan hareket eden Türk ekibi, Nellis’e Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı KC135R tanker uçaklarının desteği ile uçmuştu.