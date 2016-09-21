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Dünya
Deutsche Welle

Sol Parti'nin İncirlik'te protesto planı

Alman Sol Parti, İncirlik’i ziyaret edecek Federal Meclis heyetine katılma kararı aldığını açıkladı. Parti, ziyareti "Erdoğan'ın şantajcı politikalarını" protesto etmek için kullanacağını belirtti.

21 Eylül 2016 01:18


Alman Sol Parti, uzun süre çekince gösterdiği İncirlik ziyaretine katılma kararı aldığını duyurdu. Parti, Federal Meclis vekillerinden oluşacak heyetine dahil olarak, İncirlik Üssü ziyaretine katılma kararı aldı. Partinin savunma uzmanı Alexander Neu, Sol Parti'nin 4 ile 6 Ekim tarihleri arasındaki İncirlik ziyaretini öncelikle, “Erdoğan rejiminin Federal Hükümet'e karşı başarılı şantaj politikalarını protesto etmek amacıyla” katılacaklarını kaydetti.

Neu, İncirlik ziyaretinde Türk hükümetinin yanı sıra “uluslararası siyaset arenasında Erdoğan'ın kendisini burun halkasından çekip dolaştırmasına izin veren” Federal Hükümeti de eleştireceklerini ifade etti.

İncirlik'te IŞİD'e karşı mücadelede koalisyon güçlerine destek vermek amacıyla yaklaşık 250 Alman askeri görev yapıyor. Türk hükümeti, Federal Meclis'in Ermeni Soykırımı kararı nedeniyle Alman vekillerin üssü ziyaret etmelerine izin vermemişti. Haftalar süren temaslar sonunda ancak Federal Hükümet'in kararın hukuki bağlayıcılığı olmadığını açıklamasının ardından Ankara'dan Alman vekillere ziyaret izni çıkmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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