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Dünya
Deutsche Welle

Sol Parti’de bir dönemin sonu

Almanya’da Sol Parti’nin (Die Linke) 10 yıldır meclis grup başkanı olan Gregor Gysi sonbaharda yeniden aday olmayacağını açıkladı.

07 Haziran 2015 20:50


Partinin Bielefeld'deki kongresinde bir konuşma yapan Gregor Gysi “Bugün meclis grubumuzun başkanı olarak son kez bir parti kongremizde konuşuyorum. Meclis grubu yönetiminin yasama dönemi 2015 yılı sonbaharında sona eriyor. Yeniden aday olmayacağım, zira meclis grubumuzun başkanlığını gençlere vermenin zamanı geldi” diye konuştu.

67 yaşındaki siyasetçi “gizli gizli meclis grubunu dolaylı yoldan yönetmeye de çalışmayacağını” söyledi.

64 milletvekili bulunan Sol Parti Federal Meclis'teki en büyük muhalefet partisi. Sol Parti milletvekili Gregor Gysi 2005 yılında meclis grubu başkanlığına gelmiş ve mecliste bu görevi en uzun süredir yapan başkan niteliği taşıyor.

Gysi milletvekilliği görevine devam edecek. 2017 yılında yapılacak seçimlerde aday olup olmayacağına ise önümüzdeki yıl karar verecek.

Parti'nin yeni meclis grup başkanını 13 Ekim'de seçmesi bekleniyor. Gysi'nin yerini şimdiye kadar yardımcılığını yapan sol kanattan Sahra Wagenknecht (45) ve reformcu Dietmar Bartsch'ın (57) alması mümkün. Wagenknecht mart ayında meclis grubu başkanı olmak istemediğini açıklamıştı..

Sol Parti'nin anketlere göre yüzde 9 ila yüzde 10 arasında bir oy oranı bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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