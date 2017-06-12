Sol Parti seçim programını açıkladı

Almanya’da 24 Eylül'de yapılacak genel seçimlere üç ay kala Sol Parti Hannover’de yapılan parti kongesinde seçim programını açıkladı.

Delegelerin büyük oy çoğunluğu ile kabul edilen program, güvenlik politikalarında radikal değişiklikler öngörüyor. Sol Parti, seçim programında Alman ordusunun yurt dışındaki muharabe görevlerine son verilmesini koalisyon ortağı olmaya şart koştu.

Ayrıca seçim programında NATO’nun dağıtılması ve onun yerine Rusya’nın da dahil edildiği kolektif bir güvenlik sisteminin oluşturması öngörülüyor.

Asgari ücret ve emeklilik

Sol Parti sosyal politikalarda ise yaptırımsız temel bir güvenceyi savunuyor ve herkesin genel emeklilik kasasına ödeme yapmasını ve genel emeklilik ücretininin aylık asgari 1050 euro olmasını talep ediyor. Sol Parti, resmi emeklilikte ise son brüt maaşın yüzde 48’ini emeklilik üceretinin üst sınırı olarak belirleyen yasada değişiklik yapılması ve üst sınırın yüzde 53’e çıkarılmasını savunuyor. Ayrıca saat başına 8,84 euro olan resmi asgari ücretinin 12 euroya çıkarılmasını istiyor.

Vergi politikaları

Vergi polikalarında ise Sol Parti, yıllık geliri 70 bin euroyu aşanlardan yüzde 53 oranında vergi kesilmesini öngörüyor. Ayrıca yıllık geliri 260 bin euroyu geçenler için yüzde 60, geliri bir milyon euroyu geçenler için ise yüzde 75 oranında varlık vergisi kesilmesini talep ediyor. Ayrıca değeri bir milyonu aşan varlıklar için de yüzde 5 oranında bir servet vergisi kesilmesini talep ediliyor.

Koalisyon mümkün mü?

Genel seçimlerde Sol Parti’nin listebaşı adayı olan Sahra Wagenknecht, önceki hükümetlerin “neoliberal politikalarını” eleştirerek Sol Parti’nin “temelde öncekilerle aynı poltikaları savunan partilerle” koalisyon kurmayacağını söyledi.

Partinin aynı zamanda Meclis Grup Başkanı olan Wagenknecht, Sol Parti’nin Almanya’daki politikaların temel çizgisini değiştirmek istediğini kaydetti. Wagenknecht “Eğer bunun için bir ortak bulursak hükümette yer alırız” diye konuştu. İngiliz İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn’e atıfta bulunan Wagenknecht "Sol Parti Jeremy Corbyn’in Almanya versiyonunu başbakan seçmeye hemen hazırdır" dedi. Wagenknecht ancak kendilerine uygun bir ortak bulamazlar ise "iyi muhalefetin kötü hükümet politkalasından daha iyi" olduğunu savundu.

Wagenknecht ayrıca partininin bir diğer listebaşı adayı olan Dietmar Bartsch’a hükümette yer alma konusundan dolayı arayı açmama çağrısında bulundu. Wagenknecht’in aksine hükümette yer alma taraftarı olan Bartsch ise Sosyal Demokrat Parti’yi eleştirerek SPD'ye politikasında köklü bir değişime gitme çağrısında bulundu. Bartsch "SPD’nin sadece makinisti değiştirmesi yeterli değil" diye konuştu.

Özdemir'den Sol Parti'ye Rusya eleştirisi

Wagenknecht, ARD kanalında konuk olduğu bir programda Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz’u sert bir dille eleştirdi. Schulz'un adaylığını açıkladığı döndemdeki heyecanın ardından seçmeni hayal kırıklığına ugrattığını ifade eden Wagenknecht "çünkü ortaya koyduğu politkalar çok zayıf ve kesinlikle cesur olmayan konseptler" diye konuştu.

Sosyal Demokrat Parti’nin muhafazakar kanadı olarak bilinen Seeheimer Kreis’in Sözcüsü Johannes Kahrs, Die Welt gazetesine verdiği demeçte Sol Parti’nin seçim programının "koalisyona uygun" olmadığını söyledi. Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir de Hannover’deki parti kongresinde Kırım Yarımadası’nın ilhakının uluslararası hukuka ayrıkı olarak ilan etmenin çoğunluğun desteğini alamamasını eleştirdi. Özdemir Sol Parti'nin bununla Moskova’daki "büyük Abisine" olan bakış açısına açıklık getirdiğini savundu.

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AFP/Rtr, BD/BÖ