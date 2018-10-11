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Sokakta ölü bulundu

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Mustafa Yener (45), sokak ortasında ölü bulundu

11 Ekim 2018 16:26

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde Mustafa Yener (45), sokak ortasında ölü bulundu.
Çorlu\'nun Hıdırağa Mahallesi, Kalealtı Sokak üzerindeki evinde yalnız yaşayan Mustafa Yener, sabah saatlerinde işe gidenler tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Yener\'in öldüğü belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polisin yaptığı incelemenin ardından Yener\'in cesedi, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

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