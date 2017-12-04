T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokak ortasında tabancayla öldürüldü

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA'da 40 yaşındaki Bülent Gönen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü

04 Aralık 2017 04:39

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA) - ADANA\'da 40 yaşındaki Bülent Gönen, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. 
Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10040 Sokak\'ta bulunan bir narenciye bahçesinin yakınında meydana geldi. İddiaya göre, gece sokaktan geçen bir vatandaş, yerde hareketsiz kanlar içinde yatan birini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekibinin yaptığı kontrolde başından ve boynundan tabancayla vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede cesedin üzerinden Bülent Gönen adına düzenlenmiş kimlik ve cep telefonu bulundu. Polis ve Cumhuriyet Savcısı\'nın incelemesinin ardından Gönen\'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'nun morguna kaldırıldı.
Katil zanlısı ya da zanlılarını yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü devam ediyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gökhan KESKİNCİADANA DHAADANABülent GönenSeyhanHadırlı MahallesiSokakOlayPolisCumhuriyet SavcısıGönenAdana Adli Tıp KurumuKatil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24