Sokak hayvanlarına kulübe

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanları için yaptırdığı kulübeleri park ve cadde kenarlarına kurdu.

Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının kış şartlarında ve soğuk havalardan etkilenmemesi için kulübeler yapıyor. Belediye ekipleri son olarak hayvanseverler Emel Topkaya, Semahat Gür ve Ertan Kavlak\'ın katkıları ile yaptırılan 6 kulübeyi 75\'inci Yıl Mahallesi\'ndeki Abdi İpekçi, Gün Sazak caddeleri ile Ahmet Uğurlu Parkı\'na yerleştirdi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, kulübelerle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti.



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