T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sokak hayvanlarına kulübe

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanları için yaptırdığı kulübeleri park ve cadde kenarlarına kurdu

13 Aralık 2017 18:18

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Odunpazarı Belediyesi, kış mevsimi nedeniyle sokak hayvanları için yaptırdığı kulübeleri park ve cadde kenarlarına kurdu.
Odunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sokak hayvanlarının kış şartlarında ve soğuk havalardan etkilenmemesi için kulübeler yapıyor. Belediye ekipleri son olarak hayvanseverler Emel Topkaya, Semahat Gür ve Ertan Kavlak\'ın katkıları ile yaptırılan 6 kulübeyi 75\'inci Yıl Mahallesi\'ndeki Abdi İpekçi, Gün Sazak caddeleri ile Ahmet Uğurlu Parkı\'na yerleştirdi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, kulübelerle ilgili çalışmaların devam edeceğini belirtti.

FOTOĞRAFLI
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHA ESKİŞEHİR Odunpazarı BelediyesiOdunpazarı Belediyesi Kırsal Hizmetler MüdürlüğüParkBahçeler MüdürlüğüBelediyeEmel Topkaya Semahat GürErtan KavlakYıl Mahallesi AbdiGün SazakAhmet Uğurlu Parkı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24