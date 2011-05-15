T24 LogoT24 Logo
Spor

SOFUOĞLU, MOTO2'DE 26. OLDU ANKARA (A.A)

15 Mayıs 2011 17:30

-SOFUOĞLU, MOTO2'DE 26. OLDU ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2 Fransa Grand Prix'sini 26. sırada tamamladı. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de sezonun 5. ayak koşusu, Fransa'daki Le Mans Pisti'nde yapıldı. Technomag-CIP takımıyla yarışan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 25. sırada başladığı yarışmayı 26. sırada bitirdi. Moto2'nin Fransa koşusunu CatalunyaCaixa Repsol takımıyla yarışan İspanyol pilot Marc Marquez kazanırken, Gresini Racing Moto2 takımından Japon Yuki Takahashi ikinci, Viessmann Kiefer Racing takımından Alman pilot Stefan Bradl ise üçüncü sırada yer aldı. Sezonun 6. ayağı, 5 Haziran Pazar günü İspanya'da yapılacak. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24