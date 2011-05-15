-SOFUOĞLU, MOTO2'DE 26. OLDU ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, Moto2 Fransa Grand Prix'sini 26. sırada tamamladı. Moto GP'nin bir alt dalı olan Moto2'de sezonun 5. ayak koşusu, Fransa'daki Le Mans Pisti'nde yapıldı. Technomag-CIP takımıyla yarışan milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, 25. sırada başladığı yarışmayı 26. sırada bitirdi. Moto2'nin Fransa koşusunu CatalunyaCaixa Repsol takımıyla yarışan İspanyol pilot Marc Marquez kazanırken, Gresini Racing Moto2 takımından Japon Yuki Takahashi ikinci, Viessmann Kiefer Racing takımından Alman pilot Stefan Bradl ise üçüncü sırada yer aldı. Sezonun 6. ayağı, 5 Haziran Pazar günü İspanya'da yapılacak.