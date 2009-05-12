T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Soderbergh filmine porno yıldızı

Soderbergh Sex, Lies and Videotape'ten 20 yıl sonra 'Kız arkadaş Deneyimi' ile bir kez daha seks mevzusuna değiliyor

12 Mayıs 2009 03:00

Soderbergh Sex, Lies and Videotape'ten 20 yıl sonra 'The Girlfriend Experience' ('Kız arkadaş Deneyimi') ile bir kez daha seks ve yakınlık mevzularına eğiliyor

The Girlfriend Experience fragmanı - VİDEO

Soderbergh’in aşk, yakınlık ve seksin arasındaki mesafe ve insanların bu mesafeyi örtbas etmek için söylemek zorunda kaldığı yalanları anlatan ‘Sex, Lies and Videotape’ten 20 yıl sonra ‘The Girlfriend Experience’ (‘Kız arkadaş Deneyimi’) ile bir kez daha seks ve yakınlık mevzularına eğiliyor.

Yalnızca 1.7 milyon dolar’a mal olan ve 16 günde çekilen filmin en büyük ‘olayı’ ise filmde bir eskort kızı canlandıran, başrol oyuncusu Sasha Grey. Kendisine bakılırsa 21 yaşında, dünyanın en ünlü porno yıldızı, bir entelektüel, fotoğrafçı, müzisyen ve kim bilir daha neler neler... Soderbergh, Grey’i seçiş sebebini ise “Aynı canlandırdığı karakter gibi Sasha da seks ve seks fantezileri satarak hayatını kazanıyor, hem de oldukça iyi bir hayat,” diye açıklıyor.

Antonioni ve Baudrillard hayranı

Grey bu ‘erişkin eğlencesi’ dünyasına 18 yaşında adım atmış ve 150 porno filmde oynamış. Onu bu kadar ünlü yapan ise elbette ki sıradan porno filmler değil. “Her türlü cinsel sapkınlığa açım” diye konuşan bir ‘yıldız’ Sasha Grey. Ancak bir seks sembolü olarak sefalet içinde ölmemekte kararlı. Onu Lee ‘Scratch’ Perry’nin reggae parçası için Moby’yle beraber vokal yaparken ya da American Apparel’in mankeni olarak görebiliyorsunuz. Myspace sayfasında sevdiği yönetmenler arasında Antonioni, Bertolucci, Lars Von Trier, yazarlar arasında Burroughs, Yeats, Baudrillard ve Nietzsche’yi görmek mümkün.

“Entelektüel duruşu olan bir seks sembolü olarak kötüleniyorum ama bunu dert etmiyorum. Kurbanlaştırılmış porno yıldızları ve kadınların zamanı geçiyor. Ben yeni nesli temsil ediyorum,” diyen Grey, kadınların özgürlüğüne hizmet ettiğini savunuyor.

‘The Girlfriend Experience’ bu yıl Sundance’te gösterildikten sonra artık en havalı film festivali olarak bilinen Tribeca’da da izleyici karşısına çıktı ve gayet beğenildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24