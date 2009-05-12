Soderbergh filmine porno yıldızı

Antonioni ve Baudrillard hayranı



Soderbergh’in aşk, yakınlık ve seksin arasındaki mesafe ve insanların bu mesafeyi örtbas etmek için söylemek zorunda kaldığı yalanları anlatan ‘Sex, Lies and Videotape’ten 20 yıl sonra ‘The Girlfriend Experience’ (‘Kız arkadaş Deneyimi’) ile bir kez daha seks ve yakınlık mevzularına eğiliyor.Yalnızca 1.7 milyon dolar’a mal olan ve 16 günde çekilen filmin en büyük ‘olayı’ ise filmde bir eskort kızı canlandıran, başrol oyuncusu Sasha Grey. Kendisine bakılırsa 21 yaşında, dünyanın en ünlü porno yıldızı, bir entelektüel, fotoğrafçı, müzisyen ve kim bilir daha neler neler... Soderbergh, Grey’i seçiş sebebini ise “Aynı canlandırdığı karakter gibi Sasha da seks ve seks fantezileri satarak hayatını kazanıyor, hem de oldukça iyi bir hayat,” diye açıklıyor.Grey bu ‘erişkin eğlencesi’ dünyasına 18 yaşında adım atmış ve 150 porno filmde oynamış. Onu bu kadar ünlü yapan ise elbette ki sıradan porno filmler değil. “Her türlü cinsel sapkınlığa açım” diye konuşan bir ‘yıldız’ Sasha Grey. Ancak bir seks sembolü olarak sefalet içinde ölmemekte kararlı. Onu Lee ‘Scratch’ Perry’nin reggae parçası için Moby’yle beraber vokal yaparken ya da American Apparel’in mankeni olarak görebiliyorsunuz. Myspace sayfasında sevdiği yönetmenler arasında Antonioni, Bertolucci, Lars Von Trier, yazarlar arasında Burroughs, Yeats, Baudrillard ve Nietzsche’yi görmek mümkün.“Entelektüel duruşu olan bir seks sembolü olarak kötüleniyorum ama bunu dert etmiyorum. Kurbanlaştırılmış porno yıldızları ve kadınların zamanı geçiyor. Ben yeni nesli temsil ediyorum,” diyen Grey, kadınların özgürlüğüne hizmet ettiğini savunuyor.‘The Girlfriend Experience’ bu yıl Sundance’te gösterildikten sonra artık en havalı film festivali olarak bilinen Tribeca’da da izleyici karşısına çıktı ve gayet beğenildi.