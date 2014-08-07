Snowden’a izin çıktı



Edward Snowden'ın Rus avukatı Anatoli Kutscherena, gazetecilere yaptığı açıklamada, oturma izni uzatılan Snowden'ın üç yıl daha Rusya'da kalmaya hak kazandığını söyledi. Avukat, oturma izninin geriye dönük olarak 1 Ağustos 2014 tarihinden itibaren geçerli sayılacağını vurguladı.

Rus mercileri, Snowden'a 1 Ağustos 2013 tarihinde bir yıllık sığınma hakkı tanımıştı. Rusya, Amerikan Güvenlik Kurumu NSA'in izleme, dinleme ve gözetleme faaliyetlerine dair yaptığı ifşaatlarla dünyada büyük yankı uyandıran Edward Snowden'ı ABD'ye iade etmeyi reddediyor. 31 yaşındaki Snowden ABD'de ‘vatan hainliği' suçlamasıyla karşı kaşıya bulunuyor.