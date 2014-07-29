Snowden’a ‘geri dön’ tavsiyesi



Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas, Amerikan istihbarat servisi NSA’in eski çalışanı Edward Snowden’a ABD’ye geri dönmesini önerdi. NSA’in gizli belgelerini ifşa ettiği için Amerikan makamları tarafından aranan Snowden’ın Rusya’daki oturma izni temmuz sonunda bitiyor. Snowden’ın Rusya’daki oturma izninin uzatılıp uzatılmayacağı ya da başka bir ülke tarafından kabul edilip edilmeyeceği ise henüz belli değil.

“Snowden henüz 30’lu yaşların başında ve eminim hayatının geri kalanını bütün dünyada aranarak ya da bir sığınmacı olarak oradan oraya göç ederek geçirmek istemiyordur” diyen Maas, Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, Snowden’ın avukatlarının Amerikan makamları ile ülkesine geri dönmesi konusunda görüştüğünü duyduklarını dile getirdi.

İki tarafın anlaşmasının Snowden için en iyisi olacağını belirten Maas, aksi halde Snowden’ın sürekli Amerikan yargısından kaçmak zorunda kalacağını kaydetti.

Alman muhalefeti Snowden'ı istiyor

Almanya'da ise muhalefet aylardır NSA’in Almanya’daki casusluk faaliyetlerini inceleyen meclis araştırma komisyonunda Snowden’ın ifade vermesini talep ediyor. Bu nedenle eski NSA çalışanının Almanya’ya getirilmesini isteyen muhalefet konuyu gerekirse Anayasa Mahkemesi’ne taşımak istiyor.

Ancak Alman hükümeti, ABD ile ikili ilişkilerin zarar görebileceği gerekçesiyle Snowden’ın Almanya’ya getirilmesine sıcak bakmıyor. Öte yandan bu talebe tamamen karşı çıkmak yerine çekimser bir tutum sergileyen Adalet Bakanı Maas, Snowden’ın Almanya’da sorgulanmasının şu an için mümkün olmadığının ve bu konuda kararlarında tamamen özgür olmadıklarının da altını çizdi.

“Snowden eğer Alman gizli servisinin bir çalışanı olsaydı, o zaman Alman yasalarına göre cezalandırılabilirdi” diyen Maas, Washington’ın aradığı bir kişi hakkında Alman hükümetinin karar vermesinin güç olduğuna dikkat çekti. Maas bu konuda Amerikan hükümetine sorularını ilettiklerini, ancak henüz yanıt alamadıklarını da kaydetti.

ABD’de hakkında tutuklama kararı bulunan Snowden 2013 yılının ağustos ayından beri Rusya’da yaşıyor.