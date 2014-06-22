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Dünya
Deutsche Welle

Snowden’a Almanya’dan ödül

Amerikan istihbaratının dinleme faaliyetlerini ifşa eden Edward Snowden Almanya’da ödüle layık görüldü.

22 Haziran 2014 17:08


Amerikan istihbaratı eski çalışanı Edward Snowden'a demokrasi ve vatandaşlık hakları için bulunduğu girişimlerden ötürü “2014 Sivil Cesaret Berlin Ödülü” verildi. 10 bin euroluk para ödülünü Snowden adına internet aktivisti Sarah Harrison aldı. Amerikan Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in skandal niteliğindeki dinleme faaliyetlerini kamuoyuna sızdıran ve hakkında yakalama kararı olan Edward Snowden, Rusya'da olduğu için Berlin'deki ödül törenine katılamadı.

Törende bir konuşma yapan İnsan Hakları Uluslararası Birliği Başkan Yardımcısı Rolf Gössner internetteki “küresel gözetleme sistemini” eleştirdi. Gössner “Toplumların dijital olarak görüntülenmesi elektronik yollarla iletişim kuran tüm insanları şüpheli konumuna düşürüyor” dedi. Bu durumun kişilik haklarının ihlaline yol açtığını belirten Gössner böylece temel insan haklarının ve demokrasinin sorgulanır hale geldiğini belirtti. Darmstadt kentinde avukat olarak görev yapan Gössner “Gözetlenen insanlar asla özgür değildir, davranışlarını değiştirir, kendilerini emniyette hissetmez, korkular geliştirir ve uyum sağlamaya çalışır” diye konuştu.

Hukukçu Gössner, Edward Snowden'ın vicdanî ve hayat tercihiyle "başkalarının özgürlüklerini korumak adına" kendi kişisel özgürlüğünü riske ettiğini, bu nedenle pratik dayanışma göstererek onu desteklemenin bir vatandaşlık ödevi olduğunu ifade etti.

Alman hukukçu, Snowden, internet aktivisti Chelsea Manning, WikiLeaks platformunun kurucusu Julian Assange'ın yaptığı gibi sırları ifşa etme eyleminin, uluslararası hukuk çerçevesinde de koruma altına alınması gerektiğini söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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