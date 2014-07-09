Snowden Rusya'da kalıyor



Edward Snowden'ın avukatı Anatoli Kuçerena, Snowden'ın gerekli tüm belgelerinin yetkili makamlara iletilerek, sığınma süresinin uzatılması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Snowden'ın Almanya'daki avukatı Wolfgang Kaleck, Snowden'ın Rusya'daki geçici sığınma süresinin 31 Temmuz'da bittiğini ve yeniden uzatılacağını düşündüklerini kaydetmişti.

Rusya, ABD'nin talebine rağmen Edward Snowden'ın iadesi konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı. Hakkında ABD'de casusluk gerekçesiyle uluslararası tutuklama emri bulunan Snowden, bugüne kadar birçok ülkeye sığınma başvurusunda bulundu ancak olumlu bir cevap alamadı.

Snowden video konferansı kabul etmedi

Edward Snowden, Almanya'daki Federal Hükümet NSA Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilmek üzere video konferans yoluyla ifade vermesi talebini ise kabul etmedi. Snowden'ın Almanya'daki avukatı Kaleck'in, müvekkilinin cevabını komisyona ilettiği bildiriliyor.

Ancak Snowden'ın ifadesinin nasıl alınacağı üzerine Almanya'da görüş birliği sağlanamıyor. Yeşiller Partisi ve Sol Parti Snowden'ın Almanya'ya getirilmesini talep ederken, Alman hükümeti bu seçeneğe yanaşmıyor. Almanya'da ifade vermek istediğini belirten Snowden kısa süre önce, komisyonun kendisini dinlemek için Moskova'ya gayrı resmi bir ziyaret düzenlemesini de kabul etmemişti.