T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Snowden Rusya'da kalıyor

NSA'in dinleme faaliyetlerini deşifre eden eski Amerikan istihbarat çalışanı Snowden, Rusya’daki geçici sığınma süresini uzatmak için başvuru yaptı.

09 Temmuz 2014 22:38


Edward Snowden'ın avukatı Anatoli Kuçerena, Snowden'ın gerekli tüm belgelerinin yetkili makamlara iletilerek, sığınma süresinin uzatılması için başvuru yaptıklarını açıkladı.

Snowden'ın Almanya'daki avukatı Wolfgang Kaleck, Snowden'ın Rusya'daki geçici sığınma süresinin 31 Temmuz'da bittiğini ve yeniden uzatılacağını düşündüklerini kaydetmişti.

Rusya, ABD'nin talebine rağmen Edward Snowden'ın iadesi konusunda herhangi bir girişimde bulunmadı. Hakkında ABD'de casusluk gerekçesiyle uluslararası tutuklama emri bulunan Snowden, bugüne kadar birçok ülkeye sığınma başvurusunda bulundu ancak olumlu bir cevap alamadı.

Snowden video konferansı kabul etmedi

Edward Snowden, Almanya'daki Federal Hükümet NSA Araştırma Komisyonu'nda değerlendirilmek üzere video konferans yoluyla ifade vermesi talebini ise kabul etmedi. Snowden'ın Almanya'daki avukatı Kaleck'in, müvekkilinin cevabını komisyona ilettiği bildiriliyor.

Ancak Snowden'ın ifadesinin nasıl alınacağı üzerine Almanya'da görüş birliği sağlanamıyor. Yeşiller Partisi ve Sol Parti Snowden'ın Almanya'ya getirilmesini talep ederken, Alman hükümeti bu seçeneğe yanaşmıyor. Almanya'da ifade vermek istediğini belirten Snowden kısa süre önce, komisyonun kendisini dinlemek için Moskova'ya gayrı resmi bir ziyaret düzenlemesini de kabul etmemişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

NSAAmerikanSnowden RusyaSnowdenAnatoli Kuçerena SnowdenAlmanyaWolfgang Kaleck Snowden RusyaTemmuzRusya ABDEdward SnowdenABDSnowden Almanya Federal Hükümet NSA Araştırma KomisyonuKaleckPartisiSol Parti Snowden Almanya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Solun özeleştirisi olarak bir Arkadaş Z. Özger belgeseli: Merhaba Canım...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24