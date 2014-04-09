'Snowden kavgası' istifa getirdi



Araştırma Komisyonu, Federal Meclis'te grubu bulunan 4 partinin ortak tasarısıyla geçen ay kurulmuştu. Komisyon, ABD Ulusal Güvenlik Kurumu'nun (NSA) faaliyetlerinden Alman istihbarat kurumlarının ne kadar bilgi sahibi olduğunu açığa çıkarmayı hedefliyor. Araştırma Komisyonu, NSA faaliyetlerinin Almanya'da anayasayla güvence altına alınan temel hak ve hürriyetleri ihlâl edip etmediğini de belirleyecek.

Komisyon henüz kurulmadan dinlenecek isimler tartışma yaratmış, Yeşiller Partisi temsilcileri, küresel casusluk faaliyetlerini ilk ifşa eden isim olan NSA eski mensubu Edward Snowden ile Başbakan Angela Merkel'in mutlaka dinlenmesini talep etmişti.

'Merkel Snowden'ın dinlenmesini istemiyor'

Snowden'le ilgili tartışma, komisyonda Hrıstiyan Demokrat Birlik Partisi'ni (CDU) temsil eden Clemens Binninger'in başkanlık görevini bırakmasıyla sonuçlandı. Binninger, yazılı açıklamasında, Snowden'ın dinlenmesinde ısrar eden Yeşiller ve Sol Partisi temsilcilerini eleştirdi.

CDU yönetiminden Michael Grosse-Brömer, Binninger'in yerini Patrick Sensburg'un alacağını duyurdu. Yeşiller Partisi iç politika uzmanlarından Hans-Christian Ströbele, Clemens Binninger'in Başbakan Angela Merkel'den gördüğü baskının istifaya yol açtığını ileri sürdü. Yeşiller Partisi milletvekili Konstantin von Notz ise "Merkel ABD ziyaretinde tatsızlık yaşamak istemiyor. O nedenle Snowden'ın araştırma komisyonunda dinlenmesine kesinlikle karşı" görüşünü dile getirdi.

Edward Snowden'ın geçen yıl gündeme getirdiği belgeler, ABD'nin casusluk ve gözetleme yazılımlarıyla dünya genelinde kişisel verileri kaydettiğini, aralarında Almanya Başbakanı Merkel'in de bulunduğu birçok siyasi liderin cep telefonunu dinlediğini ortaya koymuştu. Belgeler başta Almanya olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılanmıştı.