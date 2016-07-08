Snapchat'e müstehcenlik davası

Bir zamanlar Snapchat basit bir akıllı telefon uygulamasıydı. Fotoğraf çekip arkadaşına yolluyor, kısa bir sonra o fotoğraf kendini siliyordu.

Ancak zamanla Snapchat bir mesajlaşma, video paylaşma ve haber uygulaması haline geldi.

Peki çocuklar bu uygulama nedeniyle tehlikede olabilir mi?

Bu, kamuoyuna dün yansıyan ilginç bir davanın ana konusu.

Snapchat için özel olarak Daily Mail, Vice, Buzzfeed gibi haber siteleri tarafından hazırlanan haberlerin ve videoların izlenmesi, Discover özelliği içinde teşvik ediliyor.

Bu haberler arasında Cosmopolitan Dergisi'nin "Sizin orgazm olmanızı sağlayamayadığında erkeğin aklından geçen on şey" konulu yazısı da bulunuyor.

Bu Snapchat'in dava edilmesinin önünü açan haberlerden biri.

Diğerleri burada yazamayacağımız kadar müstehcen.

Eğer bu haberler BBC'nin haber sitesi için uygun değilse, reşit olmayan kişiler bunları Snapchat'te görebilmeli mi?

Dava dilekçesine göre Snapchat bu tür içerikler taşıyan haberleri uyarı olmadan ve yaş sınırını gözetmeden yayınlıyor.

John Doe takma ismiyle dava dilekçesinde adı geçen Los Angeles kentinde yaşayan 14 yaşındaki bir çocuk "ABD'de milyonlarca ebeveyn çocuklarının Snapchat'in bu yoğun cinsel ve çirkin yayınlarına maruz kaldığını bilmiyor" diyor.

ABD yasalarına göre grup şikayetlerini, tek bir kişi mahkemeye taşıyabiliyor.

Snapchat davayı kaybeder ya da uzlaşmaya giderse, John Doe'nun temsil ettiği diğer kişiler de tazminat kazanabilecek.

Snapchat konuya ilişkin açıklamasında "Eğer insanları incittiysek özür dileriz. Ortaklarımızın editoryal bağımsızlığı var ve biz de bunu destekliyoruz" dedi.

Sosyal ağlar hakkında eski tarz yayıncılar ile sosyal platformlar arasındaki tartışmalar bir noktada tüm sitelerin karşılaşacağı bir durum.

Snapchat savunmasında, yayınlanan makalelerin kendilerine ait olmadığını ve şikayetin söz konusu haber kuruluşlarına yapılması gerektiğini söylüyor.

Davaya bakan hukuk şirketi Geragos ve Geragos ise bunun böyle olmaması gerektiğini savunuyor.

Şirkette çalışan Ben Meiselas "Snapchat'in arayüzü bu içeriğin her yerinde. Sayfa düzeni, format, her gün içerik nasıl sunuluyor gibi. Snapchat bu içeriğin pasif bir gözlemcisi değil" dedi.

Meiselas Snapchat'in haberlerin yayınlandığı Discover isimli özelliğini Ocak 2015'te başlattığını söyledi.

Snapchat bu özellikle ilgili açıklamasında "Anlatıyı öne çıkaran hikayecilik formatını inşa etmek için medyanın dünya liderleriyle işbirliğinin sonucu. Bu sosyal medya değil" demişti.

Meiselas Snapchat'i sorumlu kılan bu işbirliğinin olduğunu öne sürüyor.

Üstelik uygulamadaki Discover tuşu Snapchat tarafından kontrol ediliyor.

Şikayetçilerin avukatı Snapchat'in ABD'de 1996'da çıkan İletişim Yasasını ihlal ettiğini savunuyor.

Bu yasa pek çok önlemin yanı sıra rahatsız edici haberlere yönelik uyarı konmasını da öngörüyor.

Meiselas bunun sansürlemek olmadığını söylüyor ve ekliyor: "Snapchat gibi reşit olmayan bir kitleyi hedefliyorsanız çocuklara ve ebeveynlere karşı bazı yükümlülükleriniz var".

Snapchat yalnızca dört yaşında ve dünya çağında 150 milyon kullanıcısı var. Özellikle de gençler tarafından tercih ediliyor.

Davacılar her ihlal başına 50 bin dolar talep ediyorlar.

Eğer davayı kaybederse Snapchat'in itibarı ve bütçesi büyük zarara uğrayabilir.