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Spor

Smerecki hayatını kaybetti

İSTANBUL,(DHA) Fransa futbolunun önemli teknik direktörlerinden Francis Smerecki hayatını kaybetti

07 Haziran 2018 20:36

İSTANBUL,(DHA)

Fransa futbolunun önemli teknik direktörlerinden Francis Smerecki hayatını kaybetti.
Fransa Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamaya göre Smerecki\'nin uzun bir hastalık dönemi geçirmesinin ardından 68 yaşında hayata gözlerini yumduğu belirtildi. Eski futbolcu ve teknik direktör olan Smerecki, 2006 - 2015 yıllarında Fransa U16\'dan U20\'ye kadar birçok ulusal gençlik takımını yönetmişti. 2010 yılında Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette ve Clement Grenier\'in da yer aldığı takımın başında U19 Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan Fransız çalıştırıcı, Le Man (1968 -1974), Paris (1977 - 1979), Limoges (1979 - 1984) kulüplerinde oyuncu olarak da forma giydi.

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