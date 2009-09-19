36. Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası çeyrek final maçında Hırvatistan'ı 67-65 yenen Slovenya, son yarı finalist oldu.

Şampiyonada yarın İspanya-Yunanistan ve Sırbistan-Slovenya yarı final karşılaşmaları ile Fransa-Türkiye ve Rusya-Hırvatistan 5.'lik 8.'lik klasman maçları yapılacak.



Salon: Spodek Arena

Hakemler: Romualdas Brazauskas xx (Litvanya), Lazaros Voreadis xx (Yunanistan), Daniel Hierrezuelo xx (İspanya)

Slovenya: Lakoviç xxx 11, Domen Lorbek xx 9, Nachbar xx 12, Erazem Lorbek xxxx 27, Brezec x, Slokar xx 6, Udrih x, Jagodnik x 2, Golemac x

Hırvatistan: Ukiç xxx 21, Roziç x, Baniç x 2, Planiniç xx 11, Kasun xx 5, Kus x, Popoviç x 3, Vujciç xx 6, Prkaçin xx 3, Stojiç x 2, Loncar x 2, Niceviç xx 10

1. Periyot: 18-25

Devre: 47-39 (Hırvatistan lehine)

3. Periyot: 53-50

Beş Faulle Çıkan: Baniç 33.25 (Hırvatistan)