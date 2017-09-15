Slovenya finale yükseldi

Slovenya - İspanya: 92-72

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı final maçında Slovenya, İspanya\'yı 92-72 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye Slovenler etkili başladı. İlk çeyrekte rakip potaya 25 sayı gönderen Slovenya, kendi potasında 19 sayı gördü. İkinci çeyrek dengede giderken, karşılaşmanın ilk yarısı 49-45\'lik Slovenya üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda maçı domine eden turnuvanın sürpriz ekibi Slovenya, rakibine öne geçme fırsatı vermedi. İspanya\'yı 92-72\'lik skorla geçen Slovenya, Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda finale yükseldi. Slovenya\'nın finaldeki rakibi, Sırbistan - Rusya maçının galibi olacak.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 16 sayıyla İspanyol Pau Gasol olurken, Slovenya\'dan Anthony Randolph 15 sayı üretti.