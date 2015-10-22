Slovenya AB'den yardım istedi



Slovenya İçişleri Bakanı Vesna Györkös Znidar, sığınmacı akınını düzenleyebilmek için AB üyesi ülkelerden polis desteği talep etti.

Devlet televizyonu RTV SLO'ya açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Znidar, 24 saat içinde 10 bin sığınmacının ülkeye giriş yaptığını söyledi.

Slovenya'da ordu birlikleri devrede

Macaristan'ın, Sırbistan'ın ardından Hırvatistan sınırını da kapatması nedeniyle binlerce sığınmacı Slovenya'ya yönelmişti. Slovenya hükümeti güvenlik amacıyla orduyu harekete geçirme kararı almıştı.

Slovenya Başbakanı Miro Cerar, ordunun görevlendirilmesinin, ülkede olağanüstü hale geçildiği anlamına gelmediğini söyleyerek, amacın sadece sınırda polise destek sunulması olduğunu açıklamıştı.

Schengen Slovenya'da başlıyor

Macaristan ve Slovenya, Hırvatistan'dan farklı olarak Schengen Anlaşması'nı imzalamıştı. Bu nedenle Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Slovenya sınırına duvar örülmeyeceğini belirtti. Slovenya'nın Hırvatistan sınırında Schengen Bölgesi sona erdiği için buraya gelen bütün sığınmacıların kayıtlara geçirilmesi gerekiyor.

'Sığınmacılar çadırları yaktı'

Slovenya'nın Hırvatistan sınırı yakınlarındaki Brezice kenti yakınlarındaki sığınmacı kampında dün yangın çıkmıştı. Yangının koşulları protesto eden sığınmacılar tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığı iddia ediliyor.

Brüksel'de zirve

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker sığınmacı krizine çözüm bulabilmek için bir grup devlet ve hükümet başkanını bu pazar günü Brüksel'e davet etti. Zirvenin ana gündem maddesi Balkan güzergâhındaki durum olacak.

Buluşmada Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Romanya ve Slovenya'nın devlet ve hükümet başkanları hazır bulunacak.