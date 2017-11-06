Slaven Bilic'in görevine son verildi

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA) Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat teknik adam Salven Bilc ile yollarını ayırdı. 2015 yılından beri West Ham\'ın menajerlik görevini sürdüren Bilic bu yıl gösterdiği kötü performans sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. En son oynanan Liverpool maçında sahasında 4-1 mağlup olan Wes Ham küme düşma hattına gerilerken, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi.

İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Ham\'ın başına İskoç teknik adam David Moyes\'in getireleceği iddia edildi.