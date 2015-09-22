Skandal büyüyor



ABD'de sattığı dizel motorlu otomobillerin egzoz ayarlarıyla oynayıp zehirli gaz emisyonunu düşük gösterdiği için otomotivcilik tarihinin en büyük skandallarından birine sebebiyet veren Alman Volkswagen (VW) şirketi zor durumda. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'den sonra Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier de skandalın bir an önce aydınlatılmasını ve sorumluların ortaya çıkartılmasını istedi. Bunun VW'nin menfaatine olduğunu belirten Steinmeier ikinci adım olarak Amerikan makamlarıyla uzlaşma imkanlarının ele alınabileceğini söyledi.

Avrupa'daki dizeller de kontrol edilecek

Skandalın ABD ile sınırlı kalmayıp Avrupa ülkelerinde de manipülasyon ihtimallerinin ortaya çıkabileceğinden kuşku duyan yetkili makamlar harekete geçti. Öncelikle bol miktarda zehirli azot oksit çıkardığı için hava kirliliğine yol açan dizel motorlu araçların normal seyir şartlarında testten geçirilip gerçek emisyon miktarının saptanması talep ediliyor. Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin de manipülasyon skandalı nedeniyle ABD'deki testlerin Avrupa'da da yapılması ve araştırmanın sadece VW'yi değil, dizel motorlu bütün markaları kapsaması gerektiğini söyledi.

Skandal nedeniyle VW Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn'u Berlin'e çağıran Almanya Ulaştırma Bakanı Aleksander Dobrint, Almanya'daki bütün dizel VW'lerin muayeneden geçirileceğini söyledi. Güney Kore ve Avustralya hükümetleri de Alman markasının bildirdiğinden daha fazla zehirli gaz çıkarıp çıkarmadığının tespit edileceğini duyurdu. Avustralya hükümet sözcüsü, Volkswagen şirketinden, ABD'de satışı durdurulan dört silindirli dizel araçların kendi ülkelerinde de satılıp satılmadığının açıklanmasını istedi. Manipüle edilmiş dizel motorlu Volkswagen marka otomobillerden bütün dünyada 11 milyon adet satılmıştı.

Küresel prestij kaybı

Aşağı Saksonya eyalet ekonomi bakanı ve VW denetleme kurulu üyesi Olaf Lies skandalın sorumlularından hesap sorulacağını ve öncelikli görevlerinin bu Alman markasına yeniden güven duyulmasını sağlamak olduğunu söyledi. Lies, Deutschlandfunk radyosuna verdiği mülakatta yönetim kurulu başkanına yapılan çağrıları kastederek, istifa taleplerinin hiçbir sorunu çözmeye ve kaybedilen güveni yeniden kazanmaya yetmeyeceğini belirtti. Eyalet ekonomi bakanı, yönetim kurulu başkanı Martin Winterkorn'un da manipülasyon skandalının bütün açıklığıyla ortaya çıkartılması için talimat verdiğini kaydetti. VW hisse senetleri Frankfurt borsasında bugün de yüzde beş oranında değer kaybetti.

Amerikan Çevre Ajansı EPA'dan sonra Amerikan Adalet Bakanlığı da VW hakkında soruşturma açtı. ABD'de egzoz sistemi manipüle edilen yarım milyona yakın VW marka otomobil satılmıştı. EPA, diğer markaların dizel motorlu modellerinin de kontrol edileceğini duyurdu. Ekonomistler skandalın Alman ekonomisine zarar verebileceğini, hatta işsizliğe de yol açabileceğini öne sürüyorlar. VW'nin prestij kaybının sadece ABD'de değil, bütün dünyada şirketin başına iş açabileceğini söyleyen Alman Ekonomik Araştırma Enstitüsü Başkanı Marcel Fratzscher, şirkete verilebilecek para cezasının, VW ve tedarikçilerinde yol açacağı zararın ve istihdam kaybının yanında devede kulak kalacağını ifade etti.